筆電銷美遇關稅風暴 廣達、英業達墨西哥廠神救援

美國對等關稅4月9日開鍘，電子製造業備戰，品牌客戶通知停止出貨、漲價及遷移產地等狀況頻出，「墨西哥廠」已成目前綠色通道，除是伺服器及車用電子重鎮，廣達（2382）、英業達（2356）傳出透過墨西哥廠組裝筆電供貨美國，不過多數品牌如戴爾、聯想、華碩（2357）、宏碁（2353）及神基（3005）筆電都先暫停輸美，先賣庫存，靜待關稅談判結果。

美國調高各國對等關稅稅率，包括中國大陸、台灣、越南、泰國等3C電子製造國都被波及，9日新關稅上路，馬上面臨是該持續出貨交關稅？抑或另尋對策。由於川普公布的各國關稅名單上，墨西哥目前尚未被點名，且墨西哥是台廠伺服器組裝重鎮，故目前AI伺服器交貨一切如常。

不過，筆電供應鏈則傳出部分品牌大廠暫時通知停止出貨消息，由於筆電組裝製造仍有過半在中國大陸，其次是台灣跟越南、泰國，跟顯示器同為目前受關稅影響較多的產品線，目前品牌商暫停出貨美國，華碩及微星（2377）等品牌商目前北美有提前備庫存因應。

神基即指出，目前品牌強固電腦會暫停幾日輸美，靜待消息釐清，近日將跟供應鏈密集討論因應對策。

供應鏈也傳出，雖筆電代工廠暫停筆電出貨美國，但廣達、英業達已經透過將墨西哥廠設立組裝方式，緊急替客戶應變，而此招是循過去桌上型電腦組裝模式，將三～四大件零件從他國運來墨西哥在地組裝成品後，再運往美國，至於該報關模式是否可行？業者強調一切需要遵循最新川普法規，不過目前看來仍是唯一的綠色通道。

「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做。」一位科技業主管表示，消費電子品牌廠商受美國關稅衝擊最大，因為這些品牌商負責報關清關，若關稅太高將侵蝕獲利，不如不賣，而ODM廠商受影響次之，零組件業者則僅間接影響，部分品牌商也傳出要求供應商將成品運往墨西哥跟加拿大，是否是期待美國消費者有跨境消費需求仍值得觀察。

網通零件廠商也透露，網通大廠思科主要供應商為鴻海（2317）跟和碩（4938），目前拉貨一切正常，4月不僅沒有砍單，還「被客戶催著跑」，業者分析，主要是今年網通庫存水位低，歐美基礎建設需求提升，WiFi7規格升級加速客戶換機潮，加上網通非一般消費電子產品，屬於國家基礎建設需求，故目前尚未有下修訂單跡象。

美國市場經營大不易，2024年底至今，許多主機板跟顯示卡品牌在美國當地已經因25%關稅調漲售價，由於顯示卡市場需求仍處於供不應求，顯示卡風扇大廠動力-KY（6591）也透露，目前風扇100%在中國大陸製造，客戶4月拉貨力道都仍十分穩定，業者分析，顯示卡需求大於供給，顯示卡不賣美國還有歐洲等其他地區要，故目前沒有受美國貿易戰影響。

顯示卡供應鏈指出，北美客戶同意下，去年至今部分顯示卡產品已漲價，漲價後，品牌商也會回頭要故求供應鏈配合降價，今年若關稅問題無法解決，供應鏈降價壓力勢必將再度發生。