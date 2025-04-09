Google Cloud推開發AI代理工具 首推AI代理互通平台

Google Cloud Next 25大會9日舉行，Google Cloud發表了一系列企業AI創新。包括強化基礎架構、發表第七代TPU、新的AI模型Gemini 2.0 Flash、Vertex AI、多代理生態系統、資訊安全等的各項創新。

Google Cloud宣布，全球私人網路開放予全球企業使用，Cloud Wide Area Network（Cloud WAN）針對應用程式效能進行了優化，提供超過40%的效能提升，並降低企業高達40%的總體持有成本。

Google喊出AI代理時代來臨，在企業AI平台Vertex AI推出更精確「思考」的新一代語言模型Gemini 2.5 Flash ，並增強 Imagen 3（圖像）、Chirp 3（音訊/語音）、Lyria（文字轉音樂）及 Veo 2（影片）的功能。

Google Cloud強調AI代理時代來臨，Vertex AI平台上推出開源的Agent Development Kit (ADK)，讓企業簡單建構自己的AI代理系統；Google Cloud也與多家企業合作，成為首個創建開放Agent2Agent協定（A2A）的超大規模供應商，讓企業可以跨平台管理各種基於同架構的A代理模式。

Google Cloud在大會中推出多項AI代理創新服務，包含新增整合Chrome Enterprise的功能、無程式碼代理設計工具Agent Designer、一系列專家代理等，簡化企業創建和採用AI代理的過程，並擴展AI Agent Marketplace以提供企業更多代理選擇。