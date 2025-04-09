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日月光發布「承攬商安全橘皮書」 攜手承攬商共築零事故零職災願景

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光外觀。圖/聯合報系資料照片
日月光外觀。圖/聯合報系資料照片

日月光高雄廠落實承攬商工作危害預防，強化輔導現場安全衛生管理事項，邀集職安衛專家以職業安全衛生法、勞動基準法等相關法規為基礎，輔以公司內部管理辦法，編撰並發布「日月光高雄廠承攬商安全橘皮書」，公司與承攬商共同努力打造更穩定、安全的營運環境以達零事故、零職災的目標。

高雄廠隨著產能擴增、工程量體持續擴大，承攬商加設備商總人數接近25000人，每日入場作業廠商人數達2000人，顯示產業動能持續成長，承攬商一直是營運中不可或缺的重要夥伴，為強化工作現場安全管理，公司依據作業場域特性與安全衛生要求，整合承攬商與外包商管理經驗，製作承攬商安全橘皮書，內容圖文並茂易於閱讀又能強調重點，協助合作廠商快速掌握關鍵作業須知。

日月光今日於高雄廠國際會議廳舉辦「2025作業照步來 安心雄實在-承攬商橘皮書發布會」，邀請到高雄市政府勞工局江健興局長、經濟部產業園區管理局林千惠主任秘書、高雄市政府勞檢處郭清吉處長、勞動部職業安全衛生署南區代表許峯源主任、經濟部產業園區管理局環安勞動組徐仲禮組長蒞臨，日月光高雄廠王頌斐資深副總經理、李叔霞副總經理，以及承攬商帆宣系統、長頂工程、坤琳工程、印能科技、台灣港建、克雷爾等共165家承攬商參與，各界重要代表共同見證「日月光高雄廠承攬商安全橘皮書」正式發布，象徵產業攜手邁向高標準工程安全的新里程碑。

高雄廠對於工作危害預防從初期的監護、自護觀念出發，逐步建立互護的安全文化，展現對於人員安全的高度重視；在制度面，公司從傳統職分管理進化至建構數位化管理平台，導入AI強化協作效率，為安全管理模式推動智能化發展；在管理實務上負責人親自深入工區現場，與作業人員面對面溝通，落實安全關懷，並推動正確的安全價值觀，全面提升現場安全防護等級、強化安全意識。

自2020年起，高雄廠各單位逐步強化承攬商安全管理機制，從特殊作業專責人員制度推動、監工與公安技能資格認證、承攬商訪談輔導、公安收工會議檢討等環節，全面改善各項安全作業流程，展現對於職場安全的高度重視與積極作為。2023年高雄廠更進一步落實承攬商安全的嚴格監督，要求廠商導入ISO 45001系統取證、強化現場自主管理制度建立、建構雙向溝通管道、E巡檢系統上線，讓資訊透明且即時回饋，有效提升風險辨識與現場管理效率。

公安 勞工局 日月光 經濟部

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