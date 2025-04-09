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愈演愈烈！大陸在WTO追加起訴美國升級對華關稅措施

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關稅戰再升溫！大陸宣布對美關稅升至84% 立訊考慮赴美設廠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
立訊精密董事長王來春。本報系資料照片
立訊精密董事長王來春。本報系資料照片

中美關稅戰愈演愈烈，中國大陸9日晚間宣布對美國所有進口商品關稅升到84%，而身為紅色供應鏈的立訊董事長王來春今天也表示，該公司正在與客戶商討如何將更多生產轉移到中國大陸以外、包括美國，來應對美國的關稅。

美國宣布對大陸課徵104%關稅，大陸宣布最新反制措施，自4月10日12時01分起，對美國所有進口商品關稅提升到84%。

外電報導指出，立訊今天舉行電話會議，王來春表示，關稅對獲利和收入的影響不大，因為立訊精密只向美國出口少量成品。但該公司需要考慮增加海外投資，並暫停在中國大陸的一些投資計畫。

王來春說：「如果有商業保障，並且能夠進行良好的評估，我們不排除將部分產品進行本地化，以滿足美國市場的需求。」

她表示，立訊在回應一些客戶關於在北美為高度自動化產品，提供某些服務的可能性的詢問時，曾告知他們需要這樣的保證，「但對於這一步，我們也會權衡一些長期發展和安全方面的考慮。」

立訊 美國 關稅

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