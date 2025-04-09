川普稱台灣偷美晶片業 台達電創辦人鄭崇華怒發聲：絕不是那傢伙所說

美國總統川普連番不客氣公開稱台灣偷美晶片業，連台達電創辦人鄭崇華都怒了！鄭崇華今日出席由天下文化舉辦新書發表， 解讀台灣半導體如何持續保有矽盾優勢時表示，台灣半導體業能有今天的成就，靠的是海外歸國菁英和台灣優秀工程師刻苦精神，加上政府政策推動決心和魄力，絕不是「那傢伙」所說，台灣偷走美國晶片事業。

這場由天下文化舉辦的新書發表會，正是由前工研院院長史欽泰、前中華經濟研究院院長陳添枝和文史作家吳淑海共同著作的「從邊緣到核心」。

史欽泰和陳添枝兩人被問到同樣的問題時，史欽泰則以工程師的性格，委婉地說：「川普基本上說話變來變去，他講『偷』的意思，好像是一個什麼東西，只要他打不過，就說是別人偷走的，因此他解讀，川普就是承認台灣在晶圓製造技術比美國要強。」

史欽泰說，台灣半導體產業能有今天的成就，關鍵要素是人、政府決策、投入者願承擔責任加上良好的時機。

他說，從RCA計畫到以中央工廠方式建立晶圓代工模式，是台灣趁著外國都不把台灣視為對手，讓我們能在20年間不斷摸索，慢慢墊基，配合後來電子表、電腦崛起，加上科學園區成立，讓更多人看到機會一起投入這個產業。

史欽泰認為，台灣只要掌握比別人還強的技術，就能保有矽盾的優勢。

陳添枝則認為台灣花了50多年時間奠定現有全球舉足輕重基礎，過去英特爾也告過很多公司，但截至目前為止，英特爾沒有告過台灣任何一家半導體公司，足以證明台灣發展現半導體都是自己努力而來。

面對一個國家領導人用很粗暴的言語說台灣偷了美國晶片事業，陳添枝強調不用做無謂的爭論。他說：「最後的結果取決於客戶要用誰的技術、甚至在哪生產，如果硬要台灣的晶圓廠擴大美國投資，成本高了客戶自然會抗拒，最後也不是任何一個國家要你去你就得去！」

陳添枝仍強調以目前全球半導體製造成本分析，台灣是最便宜及競爭力的地區。台灣半導體完善的生產系統，反而是全球穩定供應最大保險。