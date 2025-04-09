美國投關稅核彈！台灣半導體難置身事外 業者：讓子彈再飛一陣子

美國總統川普發動對等關稅戰今日起正式實施，半導體雖未捲入課稅項目，但引起各界關注。台灣多位重量級半導體界人士，包括旺宏總經理慮志遠、敦泰董事長胡正大，鈺創董事長盧超群及漢民集團副董事長許金榮都強調絕對無法置身事件，不過由於牽涉川普政府與各國間貿易談判，會有不同變化，多數業者認為應靜待各個國家和川普政府的協商和談判，讓子彈再飛一陣子，再酌情應變。

盧志遠在出席由天下文化出闢，由前工研院院長史欽泰、前中華經濟研究院院長陳添枝和文史作家共同著作的「從邊紛到核心」新書發表會時，在會前受訪時表示，川普重關稅政策，引起全球大震盪，他強調此事已是國家層級議題，後續仍有待各國與川普政府談判，可能會有不同程度調整，因此實際會如何影響，可能讓子彈再飛一陣子，才能看得更清楚。

胡正大也抱持相同看法，但他強調，有很多半導體晶片是美國不想做，得靠進口支應，美國深知自己不做或做不出來，沒理由要對半導體課重稅。不過因於關稅牽涉各國間的貿易，是否會牽連各項商品價格波動及消費者購買心態，有待視美國與各國間最後的對等關稅而定。

許金榮則語重心長地說：「最令心擔心是美國向全球發動關稅戰，影響全球經濟發展速度，即使半導體晶片未列入課稅項目，最後還是會受波及。他認為政府應重視此事的嚴重性，因為影響深遠。」

川普關稅政策引發全球大動態，淡台灣半導體產業至今尚未出現砍單或是暫停出貨等問題，旺宏總經理也是欣銓董事長的盧志遠證實，目前對於訂單沒有影響，但這是國家層級的議題，目前只能靜待各個國家和川普政府的協商和談判，讓子彈再飛一飛，大家等著看著辦。

不過盧超群以鈺創目前面臨的問題作為借鏡，已有客戶擔心後續供貨因關稅門檻拉高而提前「囤貨」，也有客戶看不清關稅到底會如何波動，暫停進貨。最後結果會如何，此時還難論斷，「可能最後結果是搶貨的人比較多也說不定。」

盧超群並舉亞很多廠商已要求在亞馬遜上架商品暫時下架，因此無法預料未來商品成本會如何變動。他說，關稅牽涉進出口商成本波動，除了川普政府要與各國協商，進出口商也要商討由誰支付增加的關稅成本，由於未來變動非常快，他預估至少要先冷靜觀察三周，事件漸漸明朗化後，各家企業才會做出調整。

盧志遠解讀川普的關稅政策，認為主要是針對要賣進去美國的產品，若川普不做任何改變或調整，企業只有兩個選擇，一是產品不要賣到美國，或是延後產品進美國海關（例如任天堂延後Switch 2新機在美國的開放預購日期），或是將成本轉嫁調漲報價；再者把生產製造搬到美國，就可以不用報關，也不用課重關稅。