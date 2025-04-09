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聯發科大秀技術 「天璣9400+晶片」將於本周亮相

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科。記者吳康瑋／攝影
聯發科。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠聯發科（2454）大秀技術肌肉，9日宣布將於4月11日舉行天璣開發者大會2025（MDDC 2025），並預告其又一5G手機晶片力作天璣9400 +也將於會中亮相。

聯發科指出，天璣開發者大會2025將聚焦AI技術及產業變革趨勢，探討Agentic AI發展及下一代新技術。

同時，聯發科也提到，該公司的旗艦5G Agentic AI晶片天璣9400 +也將亮相。

聯發科去年推出旗艦手機晶片天璣9400，並強調其領先的 AI 旗艦晶片持續在智慧型手機和平板電腦市場拓展版圖。特別是在智慧型手機方面，去年整體旗艦晶片營收達到雙倍成長、貢獻約 20 億美元營收。

聯發科總經理陳冠州日前也透露，該公司在中國大陸旗艦手機晶片的市占率，2023年時約有三成多，去年已達四成左右，今年可望持續提升。而接下來要推出的下一代天璣9500晶片，目前在客戶端導入情形比天璣9400更好。

晶片 智慧型手機 聯發科

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