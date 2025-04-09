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川普關稅衝擊外銷 華城：新接訂單已提早啟動加入關稅變動吸收條款
川普關稅政策衝擊國內外銷產業，華城（1519）9日公告，在美國基礎建設中，電力設備仍然供不應求，仰賴進口比例高，外銷團隊新接訂單已經提早啟動合約加入售價含關稅變動吸收條款，先前已接訂單則同步積極與客戶進行友好協商轉嫁，關稅政策對整體營運尚在可控範圍內。
為因應美國總統川普宣布對各國實施對等關稅政策，華城指出，第一，美國總統川普所推出的對等關稅政策對所有台灣除了半導體、藥品等以外所有外銷美國產品的影響是全面性的，但電力設備仍是美國現階段基礎建設中極重要設備且仍供不應求，仰賴進口比例高。
公司外銷團隊已於去年底川普總統上任時，即啟動新接訂單合約加入售價含關稅變動吸收條款，對於先前已接訂單也同步積極與顧客進行友好協商轉嫁或部份分擔以降低該政策之影響。
第二，公司除了外銷美國市場持續接單並以上述方式積極因應外，在國內市場及其他外銷市場仍持續穩定成長經營中，故該關稅政策對整體營運影響仍在可控範圍內，同時也會持續密切關注該政策後續發展並與時俱進調整相應措施，以穩健經營爭取股東最大利益。
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