中華電信首季攔下逾35億次有害連線 打造AI資安生態圈

國際資安服務業者Check Point Software Technologies數據分析顯示，2024年亞太地區網路攻擊年增率達37%，台灣攻擊次數年增31%，遭攻擊次數高居亞太第一，顯示台灣已成駭客攻擊重點。中華電信（2412）表示，結合集團子公司資安國際不斷精進、提升與強化各項資安服務，以利客戶能辨別線上網站真偽與防患兒少族群誤入有害網站。今年第1季統計，中華電信資安服務已為客戶成功攔阻超過35億次以上詐騙、色情、毒品、暴力等有害網頁連線，攔阻次數較去年同期逾1倍，平均每月為每位客戶攔阻近1,146次以上有害連線。

中華電信攜手中華資安國際，結盟國內外知名資安企業包含趨勢科技及諾頓等公司，致力打造一個多元且具彈性的資安生態圈，加快技術創新和市場推進，在技術交流、情資共享及聯合研發合作將更加緊密，以可靠的資安實力，提供多元資安防護解決方案，共同構建更強韌且安全的資訊網路環境。同時鑑於未來AI技術快速發展，中華電信為應對新型資安威脅，也計畫運用AI技術整合黑名單資料庫、網路端點安全等防護機制，打造智慧型威脅偵測系統，實現資安防護的自動化與智慧化。