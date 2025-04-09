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隴華科技旗下優視訊 將赴美國設據點

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

美國對等關稅上路，台廠紛紛考量赴美設據點可行性，隴華科技（2424）代子公司優視訊科技公告，基於擴展美國市場需求，預計於30萬美元（約新台幣988萬元）額度內，授權優視訊董事長赴美進行設立相關事務。

隴華持有優視訊股權62.88%，優視訊專做影像傳輸服務和軟體研發，包括影像壓縮等，可適用於無人機、無人船，子公司主要運營市場為英國、美國，客戶多以英美軍方為主，近年營運業績成長。

美國 關稅

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