中華電信強化資安 Q1為百萬客戶攔阻逾35億次有害連線

中華電信資安服務今年第一季為客戶成功攔阻超過35億次以上的詐騙、色情、毒品、暴力等有害網頁連線，攔阻次數較去年同期逾1倍，平均每月為每位客戶攔阻近1146次以上的有害連線，其中，「防駭守門員」具備免安裝、免下載、立即辨識惡意連結、攔阻詐騙網頁等功能，獲得最多客戶認同與青睞。

根據國際知名資安服務公司數據分析顯示，2024年台灣地區遭受網路攻擊次數年增31%，遭攻擊次數為亞太第一，中華電信致力滿足民眾上網資安防護需求，依據客戶使用寬頻、行動上網實務需要，推出「防駭守門員」、「色情守門員」及「上網時間管理」等資安服務，因應網路詐術的推陳出新，中華電信結合集團子公司資安國際不斷精進、提升與強化各項資安服務，以利客戶能辨別線上網站真偽與防患兒少族群誤入有害網站。

中華電信集結獲5A級資安服務商的中華資安國際，並結盟國內外知名資安企業包含趨勢科技及諾頓等公司，致力打造一個多元且具彈性的資安生態圈，加快技術創新和市場推進，不論在技術交流、情資共享及聯合研發合作將更加緊密，以可靠的資安實力，提供多元資安防護解決方案，共同構建強韌且安全的資訊網路環境。

AI（人工智慧）技術快速發展，中華電信為應對新型資安威脅，也計畫運用AI技術整合黑名單資料庫、網路端點安全等防護機制，打造智慧型威脅偵測系統，實現資安防護的自動化與智慧化。