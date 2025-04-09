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日月光承攬商安全橘皮書 共築零事故零職災願景

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
日月光外觀。圖/聯合報系資料照片
日月光外觀。圖/聯合報系資料照片

日月光（3711）高雄廠落實承攬商工作危害預防，強化輔導現場安全衛生管理事項，邀集職安衛專家以職業安全衛生法、勞動基準法等相關法規為基礎，輔以公司內部管理辦法，編撰並發布「日月光高雄廠承攬商安全橘皮書」，公司與承攬商共同努力打造更穩定、安全的營運環境以達零事故、零職災的目標。

高雄廠隨著產能擴增、工程量體持續擴大，承攬商加設備商總人數接近25,000人，每日入場作業廠商人數達2,000人，顯示產業動能持續成長，承攬商一直是營運中不可或缺的重要夥伴，為強化工作現場安全管理，公司依據作業場域特性與安全衛生要求，整合承攬商與外包商管理經驗，製作承攬商安全橘皮書，內容圖文並茂易於閱讀又能強調重點，協助合作廠商快速掌握關鍵作業須知。

日月光今日於高雄廠國際會議廳舉辦「2025作業照步來 安心雄實在-承攬商橘皮書發布會」，指出高雄廠對於工作危害預防，將從初期的監護、自護觀念出發，逐步建立互護的安全文化，展現對於人員安全的高度重視；在制度面，公司從傳統職分管理進化至建構數位化管理平台，導入AI強化協作效率，為安全管理模式推動智能化發展。

進一步還說，在管理實務上負責人親自深入工區現場，與作業人員面對面溝通，落實安全關懷，並推動正確的安全價值觀，全面提升現場安全防護等級、強化安全意識。

自2020年起，高雄廠各單位逐步強化承攬商安全管理機制，從特殊作業專責人員制度推動、監工與公安技能資格認證、承攬商訪談輔導、公安收工會議檢討等環節，全面改善各項安全作業流程，展現對於職場安全的高度重視與積極作為。

2023年高雄廠更進一步落實承攬商安全的嚴格監督，要求廠商導入ISO 45001系統取證、強化現場自主管理制度建立、建構雙向溝通管道、E巡檢系統上線，讓資訊透明且即時回饋，有效提升風險辨識與現場管理效率。

日月光承攬商的安全管理，今年起邁向共同守護、自主治理的新階段，智能AI技術輔助判斷特殊風險作業，高風險作業入場管制升級為2.0版全面提升風險預控能力，同時擴大推動承攬商自主管理機制，並在新建工程中導入承攬商分級評鑑制度提醒承攬商重視作業安全規定，鼓勵優質廠商持續精進。

AI 公安 日月光

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