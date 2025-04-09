對等關稅成重要變數 全球消費電子供應鏈迎質變轉折

美國對等關稅宣布後，對全球股市造成衝擊，市場擔心是否造成經濟放緩與通膨上升風險，群智諮詢認為，今年全球經貿格局迎來關鍵轉捩點，對等關稅政策將成為推動供應鏈結構從量變轉向質變的關鍵因素。

群智諮詢（Sigmaintell）分析認為，亞太地區關稅若全面上調，全球供應鏈將被迫加速轉移與重組。墨西哥、巴西、土耳其、埃及等新興製造樞紐地位凸顯，中小型品牌的競爭力將被削弱，具備供應鏈韌性的品牌競爭力將提升。

在電視市場方面，墨西哥成北美避風港，品牌格局生變，群智諮詢表示，美國作為全球第一大電視消費市場，其年銷量超4,000萬台的規模仍是品牌商布局重點。若對等關稅執行，將使全球TV製造產業鏈再次陷入混亂，亞太地區雖然有製造成本優勢，但在高關稅壁壘下失去出口北美市場的優勢，未來產能或將轉向美洲和歐洲地區。

根據群智諮詢資料，若美國對華電視關稅（34%）及越南關稅（46%）全面實施，墨西哥憑藉美墨加協定（USMCA）的零關稅優勢，已成為北美市場的核心供應樞紐，預計2025年美國電視產能向墨西哥聚集。三星、LG、海信等頭部品牌在墨西哥的產能儲備充足，其北美市場份額集中度或進一步提升。

供應鏈多元化成為行業共性策略。巴西、土耳其、埃及等地因對美關稅僅10%，且具備一定的產業鏈配套基礎以及物流優勢，有望成為中低端產能的承接者。主要依賴越南工廠出貨北美市場的品牌受衝擊影響較大，需加速墨西哥工廠產能爬坡，並聯合供應鏈分散成本壓力。

IT市場商分，顯示器與筆電供應鏈加速重構，群智諮詢表示，IT市場中的顯示器（Monitor）和筆電（Notebook）作為高關稅敏感品類，供應鏈面臨較大震盪；顯示器方面，海外產能擴充多集中于越南，若美國對越南顯示器關稅降至30%以下，越南的顯示器ODM擴產計畫或延續；反之，其ODM產能將向墨西哥、巴西、印度轉移。

群智諮詢指出，目前，越南與中國製造的成本差已縮窄至8%（中國54% vs 越南46%），企業需重新評估布局。從品牌來看，三星、LG等韓系品牌亞洲以外地區產能布局完善，受衝擊較小；部分品牌則考慮暫緩北美機型出貨，中小品牌或因成本失控退守市場。

筆電產業鏈的挑戰更為嚴峻，經歷三輪關稅加征（最高46%）後，越南筆電出口成本已達各國次高水準，疊加本土供應鏈短板，ODM轉移戰略陷入停滯。2025年，美國要求筆電PCBA（印刷電路板元件）海外組裝，代工廠需加速轉移，但當年海外產能缺口仍達14%。北美市場將面臨供應短缺與價格上漲的雙重壓力，抑制需求增長。儘管美國市場對高性能筆電的需求升級，但成本攀升或迫使品牌商回流本土，進一步推高終端價格。

另外，移動市場方面，手機與平板供應鏈加速近岸化，群智諮詢表示，平板電腦整機代工產能仍集中在亞洲，但美國市場波動（年規模約4,200萬台）對蘋果、三星等頭部品牌影響顯著。若關稅政策落地，這些品牌需調整供應鏈以平衡成本。

手機產業鏈則呈現分散化趨勢，品牌商為平衡成本與風險，一方面在東南亞（越南、印度）擴產，另一方面探索巴西等近岸外包選項。美國智慧手機市場由蘋果、三星主導，但關稅導致的成本上漲將抑制整體需求，迫使中小品牌轉戰西歐等競爭激烈的區域市場。

群智諮詢指出，全球供應鏈正經歷區域性重構，墨西哥、巴西、土耳其、埃及等地的關稅與物流優勢使其成為新製造樞紐，越南、中國等傳統基地需通過技術升級或多元化市場布局對沖風險。品牌方面，擁有全球化產能布局的頭部品牌將進一步凸顯優勢；依賴單一供應鏈的品牌需加速產能多元化以維持競爭力。