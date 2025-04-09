從零售、企業、醫療解決方案三路進擊 友達集團重塑智慧場域新生態

AI正在重新定義顯示行業的應用場景！友達（2409）以全球顯示技術與解決方案的領導供應商之姿，挾集團資源協作加速跨域軟硬體系統整合，於多元垂直場域持續引領智慧新應用，此次在Touch Taiwan 2025，以「極視界．創無限 Beyond Vision．Create the Ultimate」為主軸，從智慧零售、企業及醫療場域，演繹搭載AI賦能、高效協作的多元創新解決方案，致力打造高值化的全方位垂直場域生態系。

友達穩步推動雙軸轉型策略，以顯示器事業為根基，持續加深價值轉型力道，由集團子公司達擎領銜，聯手旗下創利空間Space4M、Avocor、ComQi、Jector、Rise Vision等集團夥伴資源，彈性跨域，將先進顯示技術與優異的軟硬體整合能力導入於生活應用，共同衝刺垂直市場布局，打造多元化、客製化創新產品，全面提升營運效率與用戶體驗。

智慧零售：全流程AI智能服務 緩解缺工、促營運效率

因應人力短缺、成本上升，並掌握消費者行為的急遽變化，達擎以深厚的顯示技術為核心，結合AIoT及雲端管理平台，提供精準行銷、變價促銷、服務自動化的全流程AI智能服務，不僅優化營運管理效率及成本，實現彈性人力配置，亦創造綠色永續的智慧零售新型態。

● 廣告監測精準行銷 – 了解顧客需求並提供顧客導向的服務是打造全方位零售體驗的重要一環。在門店外，達擎以結合AI人臉辨識技術的戶外顯示看板、即時判讀消費者性別與年齡等特徵，分析數據資料投放適性廣告，吸引顧客入店消費、增加客流量；進入店內，創利空間Space4M導入搭載AI camera的顯示器，能識別顧客特徵、偵測消費者視線動態，經過後台系統交叉分析，產生報表以優化廣告策略，實現店內外精準行銷，利用AI智慧導購提高廣告效益、增加營收。

● 店內廣告變價促銷 – 為提升商品資訊或價格動態變更的效率，達擎首亮相低功耗、全彩的「aecoPost電子紙解決方案」，僅在更新畫面時需要微量的電力驅動，無需佈建電線的便捷設計，使其可靈活應用、隨意置放，並可透過雲端或行動裝置app，輕鬆管理及排程廣告內容，顯著減少紙張浪費和耗能，晉升店頭行銷利器；「aecoTag電子貨架標籤解決方案」則整合ComQi雲端管理系統，可同時驅動店內所有數位看板和電子貨架標籤，遠端控制動態變價，提升門市人員作業效率，並減少紙本價卡印刷、物流運輸成本，達到最佳化庫存管理、有效提高營業額，邁向低碳無紙化的永續目標。

● 非接觸服務自動化 – 行動支付的普及加上非接觸商機的興起，達擎優化AI自助結帳機，僅須人臉辨識即可登入會員系統，消費者掃描結帳的同時，可透過AI鏡頭感測器協助確認物品是否成功進入購物車，提升自助結帳準確率，藉服務自動化省下排隊等候的時間，亦將人力運用最佳化，提供更暢通的消費感受。

智慧企業：全方位商務領域應用 滿足跨國企業無縫協作

● 虛實整合會議演示 – 隨著遠端工作和混合辦公成為企業溝通常態，建立高效的協作模式，促進虛擬與實體之間更真實而即時的互動尤為重要。達擎攜手Avocor與Rise Vision展示全方位商務領域應用，包含採用模組化設計的138吋一體式All-in-One LED顯示器及具21:9超寬比例的92吋互動式電子白板（IFPD），講者可輕鬆分享內容，有效提升會議協作效率。此系列產品搭載Rise Vision內容管理系統，管理者可於指定時間播放特定內容與信息，有效管理企業信息的傳遞與一致性；與策略夥伴合作展出的互動智能講台，具備雙屏互動和先進的多點觸控功能，結合多樣化的連接選項，可輕鬆切換寫與看的模式，為用戶提供高效而智能的演示體驗，並接軌全球化發展、執行最佳化跨國遠距溝通，建構靈活多元的會議廳協作環境。

達擎持續深化軟硬體整合解決方案的能力，結合Avocor、Jector、Rise Vision等策略投資布局，積極拓展教育暨企業場域發展，提供多元顯示應用產品，運用通路資源銷售給終端品牌客戶，建構完整的生態圈價值鏈。

智慧醫療：3D手術解決方案落地 醫護溝通、手術安全雙升級

● 3D手術解決方案 – 著眼於微創手術的蓬勃發展，手術過程更加依賴顯示器傳遞精準影像。達擎以領先的3D顯示技術，針對手術團隊及主刀醫師推出「SurgiEyes機器人手術即時3D解決方案」、「裸眼3D解決方案」，整合先進3D影像處理與獨家3D垂直寬視角、廣色域的顯示技術，手術團隊可即時同步主刀醫師視角看到清晰3D影像，提升溝通效率與安全性，便於遠距教學或諮詢；裸眼3D醫療顯示器及眼球追蹤技術供單人使用，適用於醫師學習或諮詢情境，也可應用於手術機器人主控台上，讓醫生可以更舒適的姿勢執行手術，提升手術的安全性與醫師執刀舒適度。

目前，SurgiEyes機器人手術即時3D解決方案已成功與合作夥伴SkyJet導入日本近30家醫療院所，提供患者更安全、優質的醫療服務。