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不只是川普關稅戰？ 台積主管預言「未來最大挑戰」

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電文教基金會董事陳健邦出席新書發表會。記者尹慧中／攝影
台積電文教基金會董事陳健邦出席新書發表會。記者尹慧中／攝影

美國總統川普發動全球關稅戰引發市場震撼，台積電（2330）文教基金會董事陳健邦今日出席公開活動受訪直言，曾被問及未來最大挑戰，他認為，「技術人才不會是問題，若要論及未來挑戰是風險，預期我們台積或台灣最大挑戰會是華盛頓政治或是台灣內部政治」。

陳健邦今日出席《從邊緣到核心》新書發表會，期間受邀分享讀書心得報告時做上述表示。

他今天幽默分享讀書心得，他說，今天以電子所子弟兵身分受邀來分享一些心得，回憶當年電子所主持半導體的計畫，如同當時CC章青駒在電子所30年紀念冊提及說「我們是小李飛刀初入江湖，胡定華帶領一群新手如同小李飛刀，兩手空空沒什麼好輸可以放手一搏」，而大家電子所傳統也是在公司要趕快認真做事，否則回到宿舍老婆會管教你。語畢現場笑聲不斷。

他說，如書中提及，即使史先生章青駒沒參與台積成立，但相信台積成立以來大家也扮演「護法」角色。他並幽默說，台積1987年成立以來應該是佔了很多工研院便宜，華為和台積成立同一年，三星第二代接班也是那一年，1987也是命定的一年，台灣放寬外匯管制。

他並分享，去年10月台北的中國政治協會年會在台大舉辦邀集美國國際學者，期間被問及未來最大挑戰。他認為，「技術人才不會是問題，若要論及未來挑戰是風險，預期我們台積或台灣最大挑戰會是華盛頓政治或是台灣內部政治，如同普林斯頓知名教授曾提及中國俄羅斯都不可能打敗美國，只有美國人自己會摧毀美國。」

近期美國商務部長談關稅議題不斷提及這些半導體就應該在美國生產，他提到，該議題在《從邊緣到核心》書中也已有三位作者提及：如果美國希望未來在半導體技術發展保持主導地位，美國應確保在商業中掌握足夠價值而非大規模生產量，作者已明確傳達。

他也直言，矽谷流傳一句名言，高科技公司應該用自己生產的東西開發下世代產品，中國大陸生產應用這麼多產品，包含無人機Deepseek等等，美國方面應該要了解，而非一直要求台灣不計代價要把東西移到美國。

他也直言，任何東西要跟半導體一樣發展必須要大量聰明的人一起努力，今天是RCA計畫五十週年，能否把這些台灣當前困局，交給下一代年輕人來面對，考驗我們的能量，相信年輕人是有可能性的，台灣今天的問題是政治歷史社會文化交錯，現在需要新世代的「小李飛刀」，相信這本書當中所舉的例子將可以給未來一些啟示。

半導體 台積電 美國商務部

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