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關稅變數衝擊！ 顯示器需求、售價及AMOLED上游材料添隱憂

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
消費性電子產品。本報系資料庫
消費性電子產品。本報系資料庫

根據TrendForce最新調查，美國於當地時間4月9日起實施對等關稅，由於主要以貿易逆差作計算基礎，長期為消費性電子供應鏈重鎮的亞洲也受波及，尤其是東南亞地區。預期顯示器產業可能面臨光學膜片與AMOLED有機發光材料被課稅的情況，終端可能面臨需求下降、產品售價調升的風險。

觀察面板與相關零組件供應鏈，除了面板生產線集中在亞洲以外，絕大部分的關鍵零組件也都在中國設立生產據點以就近供應，顯示器用相關半導體零組件也以亞洲為主要生產地，並未直接出口美國，因此既有的液晶顯示器面板與相關零組件供應鏈在現階段關稅戰火中暫時不會被波及。

然而，中國已宣布對美國對等關稅的反制措施，將對自美國進口商品加徵34%關稅，可能影響美系光學膜片廠商及AMOLED有機發光材料供應商的供貨。部分美系材料供應商為保持技術優勢，並未在中國設立生產據點，而是以進口方式維持與中國面板廠的合作。對美關稅實施後，材料成本將大幅墊高，可能影響中國面板廠使用美系材料的態度。

TrendForce表示，美國對等關稅政策可能衝擊各終端產品應用需求，尤其是關稅全面上升將增加物價上漲機率，進而影響消費信心。在消費者預算有限的情況下，不排除消費性電子裝置的需求將受排擠，其中電視、筆電等需求可能因此下滑。

IT市場中，原先預期今年商務需求有望開始復甦，但在市場前景不明下，企業可能會提前開始控管相關IT支出與費用，將拖累商務市場回溫速度。

就目前關稅實際施行狀況以及未來是否有轉圜空間仍是充滿變數，消費性電子品牌客戶為因應此一狀況，短期包括暫緩中國及東南亞相關生產據點的出貨，品牌或代工廠若在墨西哥有生產據點，則積極評估如何善用其產能，以凸顯相對其他品牌的生產優勢，藉此延緩關稅帶來的壓力。若後續關稅施行方向沒有明顯調整，以目前大部分品牌在美國約有三個月庫存的情況來看，預估最快今年下半年終端售價就可能開始調漲，以反映關稅帶來的成本增加。

AMOLED 半導體 美國 關稅

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