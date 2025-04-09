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護國神山赴美投資引熱議 台積電文教基金會董事：要忘掉矽盾這名詞

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電文教基金會董事陳健邦。記者尹慧中／攝影
台積電文教基金會董事陳健邦。記者尹慧中／攝影

美國川普政府發動關稅戰引發市場關注，加上先前台積電有意擴大美國投資千億美元，皆是市場話題。台積電文教基金會董事陳健邦今日出席公開活動受訪提到，台灣人要忘掉矽盾這個名詞，因為半導體雖然對國家安全重要，優勢非永久也非唯一。

陳健邦9日出席《從邊緣到核心》新書發表會，會前接受媒體採訪。

回應外界關注矽盾議題，陳健邦表示，半導體很重要大家都知道，但台灣人若把它當成盾牌，則是一件沒有實質意義的事情，雖然半導體對國家安全很重要，若大家認為經濟上的穩定能保證國家安全，其實看看烏克蘭就知道，這句話不會成立。

台積電赴美擴大投資，國人擔憂是否會把關鍵技術外流？陳建邦則認為，最基本的研究開發已經在台灣，離開台灣大概做不出來；再加上台灣的工程師夠努力，客戶也不會讓台積電停下腳步。這種速度不是台積電自己的，而是動員千軍萬馬，需要整個供應鏈環境配合。這種條件在美國是不存在的。

另外回應關稅議題影響，陳建邦則引用日本IC教父川西剛名言，「半導體產業是工程師的天堂，經營者的地獄」如今面臨關稅戰爭，幾乎所有行業的經營者都面臨考驗，除了合作以外，還要想辦法撐得比較久，台商以前是朝西向或南向發展，現在要去美國，世界情勢比想像中複雜，「走投無路也是一條路，狗急跳牆也是一條路，要請菩薩保佑了」。

半導體 台積電 美國

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