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美國關稅暫不影響訂單 旺宏盧志遠： 企業韌性很重要

中央社／ 台北9日電
旺宏總經理盧志遠9日出席前「從邊緣到核心」新書發表會，他受訪表示，美國關稅政策目前對於訂單沒有影響，不過預期對於世界貿易與經濟產業將造成重大影響，韌性對於企業相當重要。圖／中央社
旺宏總經理盧志遠9日出席前「從邊緣到核心」新書發表會，他受訪表示，美國關稅政策目前對於訂單沒有影響，不過預期對於世界貿易與經濟產業將造成重大影響，韌性對於企業相當重要。圖／中央社

旺宏總經理盧志遠今天表示，美國關稅政策目前對於訂單沒有影響，不過預期對於世界貿易與經濟產業將造成重大影響，韌性對於企業相當重要。

盧志遠今天出席前工研院院長史欽泰、前中華經濟研究院院長陳添枝合著的「從邊緣到核心」新書發表會，他受訪時說，產品不過海關不會有關稅的問題，進海關就要付關稅，因為數字太大，影響非常大，是要進口商付，或賣家付再提高賣價，仍具不確定性。

盧志遠說，關稅問題層級高，是國家等級，企業沒有資格談，只能等候政府處理，對於企業是最好不要有關稅。

盧志遠表示，企業能做的是不要美國市場，或搬到美國，雖然到美國可能面臨高成本，不過與關稅相比，不排除可能相對有利。

針對任天堂延後Switch 2新機在美國的開放預購日期，盧志遠說，當有重大不確定性時，企業第1步是先停看聽，只是簽約部分將會持續執行，否則會面臨毀約賠償問題。他表示，目前訂單尚未受到美國關稅政策影響。

旺宏 美國 關稅

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