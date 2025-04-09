「歡迎業者踴躍參與」 COMPUTEX：Gartner®聚焦未來AI、新興技術
外貿協會9日宣布邀請Gartner在COMPUTEX 2025期間舉辦特別活動，該場活動將於5月21日上午10點在南港展覽館2館7樓舉行，歡迎業者踴躍參與。
Gartner將提供深度分析，協助企業掌握技術變革所帶來的挑戰與機遇，並有效運用新興創新技術以強化競爭力。在本次Gartner特別活動中，將深入探討AI驅動的基礎架構、邊緣運算與智慧自動化如何重塑產業格局，並重新定義全球商業策略。
本次活動特別邀請Gartner副總裁暨資深分析師Bill Ray擔任講者。Ray在電信、雲端運算及AI基礎架構等領域具備深厚經驗，並在Gartner的技術策略分析中扮演關鍵角色，長期為新興技術與數位轉型提供深度洞察。他的研究專注於AI、邊緣運算與次世代連接技術的整合應用，協助企業與科技決策者掌握產業脈動、洞悉未來趨勢。
COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於臺北南港展覽館1、2館登場，邀集近1,400家廠商、使用約4,800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。
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