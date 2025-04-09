快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

大陸發表2萬字白皮書 強調中美可通過對話解決經貿分歧

「歡迎業者踴躍參與」 COMPUTEX：Gartner®聚焦未來AI、新興技術

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Gartner副總裁暨資深分析師Bill Ray將擔任COMPUTEX 2025講者。圖／貿協提供
Gartner副總裁暨資深分析師Bill Ray將擔任COMPUTEX 2025講者。圖／貿協提供

外貿協會9日宣布邀請Gartner在COMPUTEX 2025期間舉辦特別活動，該場活動將於5月21日上午10點在南港展覽館2館7樓舉行，歡迎業者踴躍參與。

Gartner將提供深度分析，協助企業掌握技術變革所帶來的挑戰與機遇，並有效運用新興創新技術以強化競爭力。在本次Gartner特別活動中，將深入探討AI驅動的基礎架構、邊緣運算與智慧自動化如何重塑產業格局，並重新定義全球商業策略。

本次活動特別邀請Gartner副總裁暨資深分析師Bill Ray擔任講者。Ray在電信、雲端運算及AI基礎架構等領域具備深厚經驗，並在Gartner的技術策略分析中扮演關鍵角色，長期為新興技術與數位轉型提供深度洞察。他的研究專注於AI、邊緣運算與次世代連接技術的整合應用，協助企業與科技決策者掌握產業脈動、洞悉未來趨勢。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於臺北南港展覽館1、2館登場，邀集近1,400家廠商、使用約4,800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。

AI Gartner

延伸閱讀

宜蘭規模5.8地震為獨立事件 非屬0403餘震

蘇澳規模5.8地震後16.6秒國家級警報、台北也收到 氣象署：因中深層地震

經濟部次長何晉滄：科技創新是推動節能成效的核心動力

電腦展大咖再+1 恩智浦半導體執行副總裁520登台開講

相關新聞

股價下跌鬼故事都來了？外媒爆台積恐遭美罰10億美元 有兩疑點

受到美國川普政府關稅戰衝擊股市跌跌不休，台股大型權值股台積電（2330）近期股價也面臨800元關卡保衛戰，台積電9日早盤...

降低蘋果衝擊！鴻海日本電動車說明會 擬定三大策略

為了降低對蘋果的依賴，鴻海（2317）9日下午將於日本東京帝國飯店第一次舉行電動車（EV）電動車策略說明會，並由鴻海電動...

「歡迎業者踴躍參與」 COMPUTEX：Gartner®聚焦未來AI、新興技術

外貿協會9日宣布邀請Gartner在COMPUTEX 2025期間舉辦特別活動，該場活動將於5月21日上午10點在南港展...

全台首座！台船、大世科聯手 打造5G AIoT 智慧船廠

台船（2208）攜手大同世界科技（8099）（大世科）等廠商9日舉辦「5G AIoT次世代智慧船廠」發表會，運用5G專網...

國家資通安全戰略2025出爐 擬建立戰情協同應變中心

資安院今天發布國際資安政策法制觀測週報，國家安全會議8日正式公布「國家資通安全戰略2025」，戰略2大基石包含建立國家資...

筆電品牌廠傳暫停拉貨 代工廠：目前仍正常出貨

美國對等關稅於台灣時間9日中午12時生效，市場傳電腦品牌廠通知供應鏈，銷往美國的筆電等產品將暫停出貨。對此，代工廠均表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。