全台首座！台船、大世科聯手 打造5G AIoT 智慧船廠

台船（2208）攜手大同世界科技（8099）（大世科）等廠商9日舉辦「5G AIoT次世代智慧船廠」發表會，運用5G專網串聯AI智慧辨識、數位孿生、AR技術，打造高效、智慧化的造船生產環境，引領台灣造船產業邁向數位轉型新紀元。

台船此次攜手大世科並聯合嘉堂資訊、伸波通訊、洞視科技組成「台灣隊」，共同建置5G AIoT智慧船廠，導入具高速率低延遲的5G專網，結合AI智慧分析、數位建模及物聯網（IoT）設備，推出「虛實整合圖資與船段管理」、「船廠數位建模與AI辨識智慧巡檢」、「智慧儲位與一元化整合中心」三大應用，5G專網即時串聯重型載具、吊車、巡檢車與監控設備，打造可視化決策支援系統，不僅提升船廠管理效率，縮短工進、降低人為錯誤，讓台船更有競爭力。

發表會除展示智慧船廠建置成果，也正式啟用導入5G AIoT技術在船廠應用，為帶動在地產業，台船公司及大世科與科勝科技、鴻維科技、摯陞數位等三家在地企業簽署合作意向書（MOU），共同推動「智慧維運—由FMCS(Facility Monitoring & Control Systemt廠務自動化到5G AIoT數據鏈結整合」、「智慧船舶大數據平台」、「智慧化數據Dashboard系統」等專案合作，打造智慧船舶生態系，促進產業鏈結，帶動亞灣區成為台灣智慧港產業的重要發展基地。

台船表示，本案為台灣造船業首度導入5G AIoT技術，透過智慧製造技術加值，提升造船產業競爭力，未來將持續深化智慧船舶及智慧維運領域的發展，並與產官學界攜手合作，打造智慧造船產業新標竿，進一步提升國際競爭力，擴大台船公司在造船領域及市場上加值效益。