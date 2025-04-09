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國家資通安全戰略2025出爐 擬建立戰情協同應變中心

中央社／ 台北9日電
資安院今天發布國際資安政策法制觀測週報，國家安全會議8日正式公布「國家資通安全戰略2025」。示意圖／ingimage
資安院今天發布國際資安政策法制觀測週報，國家安全會議8日正式公布「國家資通安全戰略2025」。示意圖／ingimage

資安院今天發布國際資安政策法制觀測週報，國家安全會議8日正式公布「國家資通安全戰略2025」，戰略2大基石包含建立國家資安戰情協同應變中心，以及強化國家資通安全會報及資訊資安預算正規化，應變中心任務如製作國家資安風險地圖，確實掌握國家層級資安風險。

國家資通安全研究院（資安院）今天在官網發布國際資安政策法制觀測週報，彙整包含加拿大、韓國、日本、新加坡以及台灣最新資安暨人工智慧政策法制動態。

週報指出，國家安全會議在4月8日正式公布「國家資通安全戰略2025—資安即國安」，指出台灣正面臨國家支持的駭客行動、AI與量子科技的潛在威脅、勒索軟體攻擊與智財間諜等網路犯罪的挑戰。戰略強調「漸進式改變已難以因應迫切危機」，呼籲大幅提升資安應變目標、能力與韌性，並強化與國際夥伴的鏈結及主動防禦。

戰略主體以「4大支柱」為核心，包括全社會防衛韌性、國土防衛與關鍵基礎設施、關鍵產業與供應鏈、AI應用與安全；橫向輔以資安治理與防護、戰略夥伴鏈結2大準則，並建立「國家資安戰情協同應變中心」與「強化國家資通安全會報及資訊資安預算正規化」2大基石，整合6塊基礎聯防體系、跨部會協防體系及戰略夥伴國際合作的運作架構。

建置「國家資安戰情協同應變中心」部分，戰略報告指出，應挹注充沛經費人力等資源，以統合資安戰情的蒐集、分析、分享、聯防及重大資安事件的支援等協同作業。

國家資安戰情協同應變中心的重要任務有3項，一為製作國家資安風險地圖，以確實掌握國家層級資安風險；二為擴大收攏全國公私部門、產業及國際資安監控情資，強化對資安威脅的可視性（Visibility）；三為統籌並協處支援重大資安事件，訂定作業準則與工作規範，提升統合應變效能。

強化國家資通安全會報及資訊資安預算正規化部分，報告指出，會統籌督導跨部會資安事務，推動資安法規調適、並確實執行法遵事項，也確保政府機關及關鍵基礎設施具備充足資訊資安預算與人力編制，並考核部會及關鍵基礎設施資安防護的執行成效。

此外，戰略報告指出，具體措施包括推行零信任架構、部署後量子密碼、擴大國際聯防、建置資安菁英團隊、提升全民資安意識、盤點關鍵基礎設施的風險、提升AI應用於資安防護並確保AI本身的安全性與可信度，達成「打造堅韌、安全且可信賴的智慧國家」願景。

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