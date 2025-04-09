快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

大陸發表2萬字白皮書 強調中美可通過對話解決經貿分歧

世界先進營收／3月46.05億元 月成長逾16%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

世界先進（5347）9日公布內部自行結算之2025年3月份合併營收約為新台幣46.05億元，較2024年同月新台幣36.21億元增加約27.18%。

世界先進公司發言人黃惠蘭副總經理暨財務長表示，由於晶圓出貨量增加，公司3月營收較上月營收新台幣39.55億元增加約16.43%。

世界先進今年前三月合併營收約新台幣119.49億元，與去年同期新台幣96.33億元相較則增加約24.05%。

新台幣 營收

延伸閱讀

廣達好威 3月合併營收創高 連三季站穩4,000億

緯創3月合併營收月增48% 緯穎增86%

建準3月合併營收月增21% 車用業務看增

英業達3月合併營收月增15% 同期最佳

相關新聞

股價下跌鬼故事都來了？外媒爆台積恐遭美罰10億美元 有兩疑點

受到美國川普政府關稅戰衝擊股市跌跌不休，台股大型權值股台積電（2330）近期股價也面臨800元關卡保衛戰，台積電9日早盤...

降低蘋果衝擊！鴻海日本電動車說明會 擬定三大策略

為了降低對蘋果的依賴，鴻海（2317）9日下午將於日本東京帝國飯店第一次舉行電動車（EV）電動車策略說明會，並由鴻海電動...

「歡迎業者踴躍參與」 COMPUTEX：Gartner®聚焦未來AI、新興技術

外貿協會9日宣布邀請Gartner在COMPUTEX 2025期間舉辦特別活動，該場活動將於5月21日上午10點在南港展...

全台首座！台船、大世科聯手 打造5G AIoT 智慧船廠

台船（2208）攜手大同世界科技（8099）（大世科）等廠商9日舉辦「5G AIoT次世代智慧船廠」發表會，運用5G專網...

國家資通安全戰略2025出爐 擬建立戰情協同應變中心

資安院今天發布國際資安政策法制觀測週報，國家安全會議8日正式公布「國家資通安全戰略2025」，戰略2大基石包含建立國家資...

筆電品牌廠傳暫停拉貨 代工廠：目前仍正常出貨

美國對等關稅於台灣時間9日中午12時生效，市場傳電腦品牌廠通知供應鏈，銷往美國的筆電等產品將暫停出貨。對此，代工廠均表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。