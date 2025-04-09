筆電品牌廠傳暫停拉貨 代工廠：目前仍正常出貨

美國對等關稅於台灣時間9日中午12時生效，市場傳電腦品牌廠通知供應鏈，銷往美國的筆電等產品將暫停出貨。對此，代工廠均表示，目前正常出貨，暫未收到相關消息。

廣達（2382）、英業達（2356）及仁寶（2324）均表示，目前仍持續正常出貨中。緯創（3231）也維持先前第2季筆電出貨季增雙位數百分比的展望。

廣達自2018年美中貿易戰開打以來，即積極針對伺服器與筆電等主要產品線，打造多元生產基地，以因應客戶需求。對於對等關稅，廣達指出，後續生產布局如何調整，將依客戶需求彈性因應，至於會如何變化，得觀察生產基地所在國與川普政府談判的結果。

緯創指出，目前客戶端需求還未有變化，但相較於PC產品，AI為剛性需求，受關稅的影響也會相對較小，對第2季PC出貨維持季增雙位數百分比的預期。

英業達指出，目前筆電與伺服器客戶需求展望維持不變，但仍需觀察對等關稅後續細節出爐相關變化，及各國與美國政府的貿易談判結果，將持續配合客戶，調整產能組合。