泰金寶營收／3月109.65億元 不受關稅影響、重返成長軌跡
全球供應鏈面臨巨大變化，而老牌電子大廠金寶（2312）作為最早跨足東南亞的業者，則瞄準泰國市場的龐大商機，以同為金仁寶集團旗下的泰金寶-DR（9105）成功搶進。泰金寶9日公布3月營收達109.65億元、月增2.9%、年增15.4%，合併前2個月營收達336.71億元、年增21.9%。據悉，泰金寶營收貢獻多來自泰國市場，因此近期全球興起的關稅爭議，也對其沒有造成太大的影響。
泰金寶是金仁寶集團旗下最重要的電子製造服務供應商，也是主要負責泰國市場的重要子公司，是集團規模最大的海外生產據點，發展至今穩居泰國當地最大台商，團隊近年成功切入AI伺服器供應鏈，去年股價飆漲逾195%，近日也傳出與台達電（2308）合作，攜手旗下泰達電跨入高毛利的機器人領域，團隊也看好2025年將在AI伺服器、及機器人兩大利多產品的助攻之下，繼續繳出亮麗的成績單。
泰金寶去年由集團總裁許勝雄獨子許介立接棒，旗下AI伺服器、電動車（EV）充電基礎設施等產品線已逐步發酵，今年開發出更多全新高階產品客源，現有產能勢必要持續擴大，而目前團隊在碧武里設有工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，而當地的3號廠區正在架設新產線，管理層樂觀看待今、明兩年營運成果持續向上攀升。
泰金寶在泰國已擁有高達12座工廠，營收貢獻占集團整體營收的六成，再加上近日伺服器業務增添營運柴火，因此帶動股價連連飆漲。充電樁事業方面的發展也已成熟，自2023年第3季就已啟動生產，首先供應美國市場、再攻歐洲市場，並以電動公車直流電樁為發展主軸。團隊持續多元布局，旗下泰國廠相當強大「每次只要把客戶帶去泰國，幾乎就可直接拿到這筆訂單」，代表泰金寶在泰國的生產線已相當完備。
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