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狂跌3天！國安基金攔不住 台股收盤續挫逾千點、台積電跌至785元

群創營收／3月188億元 月增1.4%、年減6.8%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

群創（3481）光電9日公布2025年3月自結合併營收為新台幣188億元，較上月增加1.4%，較去年同期減少6.8%。

群創光電2025年3月大尺寸合併出貨量共計853萬片，較上月減少0.2%；中小尺寸合併出貨量共計2,945萬片，較上月減少4.0%。

群創光電2025年第1季自結合併營收為新台幣559億元，較上季增加4.2%，較去年同期增加10.8%。大尺寸合併出貨量共計2,508萬片，較上季減少2.7%；中小尺寸合併出貨量共計8,506萬片，較上季增加12.6%。

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