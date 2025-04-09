半導體二哥聯電將和格羅方德聯姻成「美聯電」？經長這麼回
市場傳聞聯電（2303）將與格羅方德（GlobalFoundries）聯姻成為美聯電，對此，經濟部長郭智輝9日在立法院經濟委員會表示，「傳說的東西」，應該要問聯電。他稍候也說，「不可能」。
立法院經濟委員會9日邀郭智輝就國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策，進行專題報告。藍白立委關切聯電和羅方德聯姻變成美聯電，郭智輝作上述表示。
民眾黨立委張啟楷質詢郭智輝表示，聯電和羅方德聯姻變成美聯電？他詢問郭智輝5月赴美見證聯姻？郭智輝表示，「傳說的東西」，應該要問聯電。他們若有意願，要送經濟部投審會審查，現在沒有收到。
張啟楷詢問郭智輝5月赴美參加SelectUSA（選擇美國投資高峰會）活動？郭智輝表示，「目前沒有訊息」。因為碰到關稅議題，行政院會有整體考量，目前沒有收到訊息。
稍晚國民黨立委徐巧芯表示，對於聯電和羅方德聯姻變成美聯電，她詢問郭智輝對此是樂觀其成？或是感到憂心？郭智輝說，這是假設性問題。徐巧芯持續追問，郭智輝說，經濟部沒有收到這個訊息。徐巧芯要求他就合併與不合併兩選項分，郭智輝並說，若是從學術性探討，「不會合併」。郭智輝和徐巧芯一度發生爭辯，一來一往，最後，郭智輝再說，「不可能」。
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