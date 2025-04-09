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降低蘋果衝擊！鴻海日本電動車說明會 擬定三大策略

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海電動車戰略說明會將在日本舉行。擷取自鴻海臉書官網
鴻海電動車戰略說明會將在日本舉行。擷取自鴻海臉書官網

為了降低對蘋果的依賴，鴻海（2317）9日下午將於日本東京帝國飯店第一次舉行電動車（EV）電動車策略說明會，並由鴻海電動車策略長關潤（Seki）主持。據了解，這次EV戰略說明會，吸引了數百位日本汽車產業、潛在客戶報名參加。

據悉，針對目前EV市場現況，鴻海已經擬定三大策略，首先就是CMS與CDMS模式，不論是高價的電動車，或是中價位的商用電動車，交由鴻海設計製造生產，可以使得品牌客戶的電動車產品具備價格優勢。

第二，垂直整合策略，包括前期的設計開發、營運本地化（BOL）模式、CDMS與CMS模式、車用零組件、半導體元件、軟體定義汽車等架構，鴻海都高度垂直整合。

第三，全球布局的策略，鴻海在台灣、中國大陸、美國、歐洲、墨西哥、沙烏地阿拉伯、印度、泰國與印尼等地都有布局，符合品牌車廠的全球化戰略。

外電之前報導，鴻海集團已與三菱汽車達成協議，為三菱生產在澳洲等大洋洲市場販售的電動車，為鴻海集團取得的第一份日本電動車代工合約。消息人士表示，三菱的協議將遵循當地環境規範，這些電動車也會在紐西蘭與台灣販售。

關係人士表示，除了已決定合作的三菱汽車之外，鴻海還摸索和日產汽車、本田等車廠進行合作。鴻海目標透過此次的說明會、進一步開拓日本市場需求。

日經新聞之前也報導，鴻海已向本田提案合作，目標是連同日產汽車、三菱汽車，打造台日四方合作框架，且未來也可能發展成資本合作。

三菱 電動車 鴻海

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