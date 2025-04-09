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揚智：客戶取得巴西百萬套標案 下半年有望單季轉盈

中央社／ 新竹9日電

機上盒晶片揚智今天表示，客戶在巴西市場取得百萬套機上盒標案，下半年將開始出貨，預期下半年營運可望單季轉盈。

揚智發布新聞稿指出，公司長期耕耘印度、巴西和非洲等新興市場，客戶近期取得百萬套機上盒標案，預計下半年開始出貨，應可避開美國市場貿易風險。

揚智總經理陳嘉修表示，隨著新一代機上盒晶片成功打進印度和巴西等新興市場，2025年機上盒晶片產品出貨量可望提升。

此外，揚智新拓展的特殊應用晶片業務也開始貢獻營收，陳嘉修預期，2025年整體營收可望成長2位數水準，下半年有機會單季轉盈。

揚智 晶片 機上盒

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