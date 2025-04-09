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川普一張嘴重創經濟 他驚科技業新人全是高材生：回到2008的台灣了？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位在科技業任職的網友感嘆，近兩年畢業的新鮮人，找工作越來越不容易。情境示意圖。圖／Ingimage
一位在科技業任職的網友感嘆，近兩年畢業的新鮮人，找工作越來越不容易。情境示意圖。圖／Ingimage

近日，美國總統川普（Donald Trump）宣布將對台灣課徵32%關稅，並預計於台灣時間今天（9日）中午實施，此舉導致台股7日起連3天暴跌，許多對美出口占比高的產業也擔憂將淪「重災區」。一位在科技業工作的網友發文表示，最近在面試新人時，收到的履歷中，高材生的比例越來越高，相較過去入行的低門檻，現在老闆則傾向寧缺勿濫，感覺情勢似乎要回到2008年的台灣，讓他感嘆，「今年跟去年的畢業生辛苦了」。

原PO在Dcard發文表示，他近日在幫部門面試新人時，發現有越來越多頂大博士、外國名校畢業的人才投遞履歷。他指出，過去公司選人的門檻低，現在則是寧缺勿濫，老闆可以慢慢選人，內推名額更開始擠壓到「沒有關係」的畢業生，老闆前陣子更提到，台灣情勢並沒有想像中的好。

原PO表示，儘管目前公司選擇冷凍學經歷不亮眼的應徵者，但他認為許多應徵者都比在職者條件更好，「越來越捲了，今年跟去年的畢業生辛苦了」。

他感嘆，家裡沒礦的人，要好好珍惜還有公司願意留自己下來工作，若失去收入，壓力將會讓人不堪負荷。原PO指出，許多學生以為讀電資相關科系，未來就業就很安穩，但川普光是動一張嘴，許多基本面好的公司便被打垮了，「要是我現在投（履歷到）同一個部門，我肯定進不來」。

不少科技業同行也分享現況，「沒在開玩笑，我的部門進來的新人，不是台大就是交大，還有台大博」、「我在某間系統廠FW，部門最近兩個新人也是四大碩，真的越來越捲」、「我下面就一個清大，有時候在想他會不會覺得被我管是一種折磨」。

還有正在找工作的網友認同求職難度增加，「最近體感上也覺得跟兩年前有差，找工作變困難」、「真的慘了，只希望趕快有岸上」、「最近都在面試，讓我上岸吧」、「真的慘，都面試到最後了，部門的招聘突然暫停」。

不過也有人提出其他看法，「我覺得還有個原因，就是學歷變好拿了」、「二類其實本來就很看景氣」、「我們公司還是很缺人，很多雜魚進來沒幾個禮拜受不了，就說掰掰了」。

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