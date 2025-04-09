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股價下跌鬼故事都來了？外媒爆台積恐遭美罰10億美元 有兩疑點

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電廠區外觀，圖為高雄廠。/劉學聖攝影
台積電廠區外觀，圖為高雄廠。/劉學聖攝影

受到美國川普政府關稅戰衝擊股市跌跌不休，台股大型權值股台積電（2330）近期股價也面臨800元關卡保衛戰，台積電9日早盤股價最低來到806元，並伴隨近期外國媒體報導台積先前疑違反出口管制恐遭美罰10億美元的新高罰款消息。不過，業界與法人則對該數字罰款合理性抱持懷疑看法，並認為台積在遵守法規下，相關情況和先前BIS對GlobalFoundries處以50萬美元的罰款情況也不相同。

近期晶圓代工被美國商務部BIS罰款案例是GlobalFoundries因其未經許可向實體清單上的中國大陸單位出貨，其中出貨SJ Semiconductor（SJS）價值1,700萬美元的74批晶圓產品。該公司為中芯國際集團的關係企業。

依據新聞稿說明，該處罰涉及GlobalFoundries向BIS實體名單上的公司SJ Semiconductor（SJS）運送價值約1,710萬美元的半導體晶圓，而沒有BIS的必要許可證或其他授權。 GlobalFoundries自願向BIS披露了這一行為，與BIS出口執法辦公室（OEE）的調查合作，並在發現有爭議的行為後採取了補救措施，降低了處罰。

就近期台積恐遭罰款傳聞，業界與法人分析，相關罰款傳聞疑點有二，首先就算先前外界懷疑華為以「白手套」方式取得台積代工的晶片，預期台積在遵循出口管制下，所有出口皆取得BIS的必要許可證或其他授權，且皆未出口給實體清單上的企業，因此程序上並無爭議，和GlobalFoundries情況不同。

其次，法人分析，按照台積電去年第3季一季235億美元來看，該季全部的中國大陸客戶營收約一成，而遭懷疑的某大陸客戶出貨占比估計不可能達100%，若按照兩倍比率估算該單一客戶單季出貨額度也不會超過2億乃至5億美元，從實際情況來看預期相關罰款傳聞仍有不合理處待釐清。

此外，業界認為，台積法務團隊歷年來和美國商務部溝通良好，預期相關出口管制議題事件可望妥善應對，將大事化小、小事化無。

台積電 美國商務部

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