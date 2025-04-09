揚智評估下半年可望出現單季轉盈 穩健應對美國關稅衝擊

目前市場正面臨美國新關稅政策造成的不確定性，不過機上盒晶片廠揚智（3041）表示，該公司穩健應對美國關稅衝擊，並專注新興市場與特殊應用晶片（ASIC）設計服務相關版圖拓展。

揚智總經理陳嘉修提到，全年營收因注入ASIC業務，將可望持續成長，並樂觀看待下半年有機會實現單季轉盈。

面對美國實施加徵關稅政策，揚智指出，該公司長期專注新興市場，包括印度、巴西與非洲等地，可有效避開美國市場的貿易風險。其中，巴西市場ODM客戶近期取得逾百萬套機上盒標案，預計下半年開始出貨。

除了擁有多媒體晶片核心優勢，揚智也強調，該公司近年積極布局ASIC設計服務，並橫跨Arm與RISC-V架構，擁有HDMI、Ethernet、USB等多項介面整合能力，切入影像、聲音與智慧裝置等多元應用。

此外，揚智強化與ODM與供應商的合作關係，配合各國在地化生產需求分散生產據點，提升供應鏈彈性。

展望今年營運，揚智預計營收將實現雙位數百分比成長，主要動能在機上盒業務方面，隨著新一代晶片的推出，已成功進入印度、巴西等新興市場，預計出貨量將進一步提升。

在ASIC設計服務方面，相關業務已開始貢獻營收，揚智評估有助於提升整體獲利能力。