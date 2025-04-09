台積電法說會前 台灣供應鏈因應關稅風暴策略首度公開

美國總統川普祭出對等關稅政策，引發全球資本市場震盪，寬量國際(QIC)將於14日起，舉行為期兩周的第17屆QIC CEO Week，這也是全球資本市場面臨關稅風暴下的第一場投資論壇，寬量國際創辦人暨執行長李鴻基今日指出，全球機構投資人急於了解台灣企業戰略應對策略，預料半導體供應鏈布局調整與製造效率優化將會是全球鎖定焦點。

除了半導體供應鏈外，寬量國際在這次QIC CEO Week也將與台灣最大的新創生態平台Startup Island TAIWAN台灣新創品牌辦公室合作，希望協助海外創投與投資者掌握台灣新興技術與市場機會，強化與國際資本市場的鏈結。

此外，備受市場關注的台積電法說會預計在4月17日舉行，李鴻基指出，外界都想知道台積電如何因應川普對等關稅政策，QIC CEO Week選在法說會前舉行，將提供市場在關鍵資訊揭露前的前瞻參考與第一手洞察，具參考價值。

李鴻基指出，在川普對等關稅政策下，台灣半導體供應鏈必須提早備足糧草，才能夠因應資本結構優化、事業分拆、併購整合、發展ESG策略等需求，對此，寬量國際將繼續引進國際資本，協助台灣半導體供應鏈在全球市場中蓬勃發展。

第17屆QIC CEO Week共邀集30家台灣領導企業，包含10家與台積電相關的泛半導體供應鏈公司（其中有5家未上市櫃公司），均由董事長與總經理親自率團出席，於新加坡與全球機構投資人進行面對面交流，說明台灣企業如何在關稅壓力下展現韌性，調整供應鏈佈局、優化製造效率，並即時應對外部環境挑戰。

李鴻基表示，這次QIC CEO Week是全球首場由產業管理層針對關稅調整經營策略的國際投資人實體論壇，論壇期間，台灣企業董事長與總經理等與會經營階層將第一時間說明如何應對關稅所帶來的成本變化，並闡述其因應策略思維，包括生產據點多元化、轉單策略、海外投資規劃與營運自動化與數位化等。

QIC CEO Week活動不僅涵蓋半導體與新經濟，也橫跨電子零組件與消費型產業，為全球投資人提供完整的產業視角，透過小型閉門團體與一對一會議安排，讓投資人有機會與企業決策者深入對話，掌握企業的應變架構與未來展望。