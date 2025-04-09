台積電恐面臨美國逾10億美元罰款 法人緊盯營運變化

外媒報導台積電（2330）可能會面臨超過10億美元的罰款，主要是美國商務部正在調查台積電與算能公司（Sophgo）的關係，算能向台積電訂製的晶片近似華為昇騰910B AI。法人機構表示，雖台積電高階製程市占率高，競爭力優於同業，但在與英特爾合作、半導體關稅等疑慮未能盡除前，宜留意相關變數的演變發展。

外媒報導，台積電可能會面臨超過10億美元的罰款，因為美國商務部正在調查台積電與算能公司的關係，因為這家陸企所訂製的台積電晶片，疑似遭華為導入作為AI伺服器晶片昇騰910B AI。當時台積電聲明強調，公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨，一直致力於遵守法律，台積電正在與美國商務部合作處理此事。

美國商務部目前尚未對台積電採取公開行動，但通常，美國商務部會向涉嫌違規的公司發送「提議指控信」，這封信會列出涉嫌違規的時間、金額及罰款公式，並給公司30天的回應時間。

國內法人機構表示，此次事件發生在去年10月，加拿大的科技研究公司TechInsights拆解一顆華為昇騰910B AI加速器，發現其內部使用台積電製造的晶片。

TechInsights拆解華為昇騰Ascend 910B AI晶片後，發現其中使用台積電以N7製程製造的晶片，並在公布這項發現前先通知台積電，台積電則主動通報美國商務部。也有消息指出台積電製造的晶片是華為某款晶片系統中的一部分，但未透露華為的晶片具體名稱。台積電向美國商務部表示，算能向台積電下訂類似昇騰910B AI晶片所需的產品。當時台積電和美國商務部已針對華為或其他企業試圖規避出口管制問題進行多次對話，但沒有跡象顯示台積電存在惡意違規行為。

台積電在近幾年內製造近300萬顆與Sophgo訂單相符的晶片，而這些晶片最終可能進入華為的手中。根據美國出口管制法規，違規交易的罰款最高可達該交易金額的兩倍，因此台積電可能面臨超過10億美元的罰款。

法人機構表示，台積電在年報中明確列出，公司出口管控系統與政策建置完成多年，並獲經濟部國際貿易局核發「內部管控制度出口商」認證，旨在確保公司及所屬子公司資訊、技術、產品、原物料及設備等出口均符合法令。

由於美鎖中禁令趨勢不變，不過AI和HPC為長期趨勢，其他市場成長終將抵消需求缺口。短期台灣廠商的訂單會有波動，即使受惠轉單也非一時就會顯現，同時，未來管制不會減少，地緣政治影響是長期，惟有加強競爭力，成為產業前幾大，才能穩定生存。

且因對台積電的懲罰的新聞，恰逢美台關係的關鍵時刻，川普新關稅尚未包括半導體產業，但川普表示，他的團隊正在考慮也對半導體徵收關稅，此外近期美國政府也主導台積電和英特爾合作，很多不確定性尚待評估，若新關稅政策下，將不利經濟成長，間接影響台積電的業績。