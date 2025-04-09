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傳美國商務部將罰台積電330億元 經長說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台積電（2330）生產的晶片，先前被發現用於華為人工智慧（AI）處理器，違反美國的貿易出口管制，遭到美國商務部調查。路透引述消息人士說法稱，台積電可能面臨10億美元（新台幣330億元）的罰款。對此，經濟部長郭智輝9日表示，台積電是守法的公司，這是不存在的問題，經濟部也沒有收到相關訊息。

郭智輝今早赴立委經濟委員會專案報告國際經貿情勢變化，提出協助國內傳統產業及中小企業因應之對策，在會前受訪時作上述表示。

針對台積電可能遭美國商務部處罰，郭智輝表示，他並反問記者台積電有否回應。郭智輝說，他相信台積電是一家遵守各地法規的公司，不會存在這種問題；經濟部也沒有收到這樣的訊息，所以不予評論。

台積電 經濟部 美國商務部

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