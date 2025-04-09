欣興營收／3月月增6.2%、年增19.2%雙增 法人估今年 EPS 4.8元
欣興（3037）3月營收月增6.2%、年增19.2%，符合市場預期，法人機構表示，主要是AI客戶光復廠載板產品出貨提升，以及續有HDI產線調整完成加入貢獻營收，整體第1季營收300.8億元，季增2.4%、年增13.9%，符合欣興上修第1季營收至微增的指引。
分析師表示，預估欣興第1季毛利率將約與去年第4季相當，約為11.6%，且業外將無提列一次性報廢損失下，稅後純益9億元，季增15倍、年減62.7%，每股獲利（EPS）近0.6元。
展望2025年，目前對營運仍維持中性看法，主要是欣興PCB產線持續轉往HDI製程，預估整體產線須至2025年年底才有機會完全調整完成，另AI大面積HDI板良率雖不斷改善，然仍有改善空間，因此，營收雖可望雙位數成長，但毛利率表現仍承壓，預估全年EPS約成長至4.8元。
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