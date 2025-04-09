晶片被用於華為高階AI處理器 路透：台積電恐遭美罰款330億元

台積電所生產的晶片，被發現用於華為人工智慧（AI）處理器，違反美國的貿易出口管制，遭到美國商務部調查。路透引述消息人士說法稱，台積電可能面臨10億美元（新台幣330億元）的罰款。

路透報導，兩名知情人士透露，美國商務部一直在調查台積電晶片是如何流入華為。先前陸資公司算能科技（Sophgo）向台積電訂購的晶片，被發現與華為高階人工智慧處理器「昇騰910B」內的晶片相符，因此恐怕將面臨美方罰款。

加拿大科技研究公司TechInsights，於去年拆解華為910B人工智慧處理器，結果在系統中發現竟有台積電的晶片。在TechInsights公布調查結果之後，台積電也立即暫停向算能科技供貨。同年10月，算能科技否認與華為有任何業務關係。

由於台積電生產的晶片包含美國技術，因此同樣受美國出口管制，不但禁止替華為生產晶片，也不能在沒有美國許可的情況下，為任何大陸客戶生產某些特定先進晶片。消息人士表示，依照出口管制規定，可對違規交易處以最高兩倍罰款，因此台積電恐怕得面臨10億美元甚至更高的懲罰。

一直在關注大陸人工智慧領域發展的美國智庫「蘭德公司」技術與安全政策中心研究員海姆指出，台積電近年來為算能公司生產近300萬顆晶片，這些晶片最終很可能被華為所採用。考慮到這些晶片是基於人工智慧應用設計，台積電不該向總部設於大陸的企業提供這類晶片。

美國商務部發言人拒絕對此事發表評論；台積電發言人則在聲明中強調，台積電致力於遵守法律，並且自2020年9月中以後就不曾向華為供貨，目前正配合調查。美國商務部對台積電祭出罰款的消息，恰逢台美關係關鍵時刻。

川普政府上周剛宣布對進口自台灣的商品課徵32%關稅，如今雙方正重新展開談判。儘管目前關稅課徵範圍不包括半導體晶片，但美國總統川普宣稱未來考慮會對半導體徵稅。此外，台積電上月宣布計畫在美國增加1000億美元投資。

華為做為大陸人工智慧發展的核心企業，早已被指控違反制裁和竊取商業機密，遭美方列入貿易黑名單。今年1月，算能公司也同樣被美商務部列入黑名單，不過算能先前已經否認與華為有任何商業往來。

因違反出口管制而被處以數十億美元罰款的情況很少見。 2023年，美國商務部對硬碟大廠希捷科技處以 3 億美元罰款（新台幣92億元），這是美國商務部當時史上規模最大的1筆罰款，希捷已經決定在5年內分期繳納。