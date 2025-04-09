快訊

晴朗高溫上看34度 吳德榮：今深夜、周六共2波變天 慎防劇烈天氣

確認對中徵收104%關稅 美股指數由升轉跌 史指跌破5000點

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果擬增加印度製iPhone輸美

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

蘋果公司（Apple）傳出計畫自印度供應更多iPhone到美國，以抵銷自中國大陸供貨的高關稅成本。

道瓊社報導，知情人士說，這是短期權宜之計，蘋果仍力圖爭取美國總統川普的關稅豁免。蘋果執行長庫克在川普第一任期與中國關稅戰時，曾經成功獲得豁免。

消息來源指出，蘋果認為目前狀況太不確定，不宜因此推翻供應鏈長期投資，也就是製造中心放在中國大陸的現狀。

iPhone是蘋果招牌產品，約占蘋果一半營收。由於蘋果依賴大陸製造，投資人害怕蘋果在對等關稅上高度曝險，對等關稅宣布後三個交易日，蘋果股價崩跌百分之十九，是近廿五年來最差的三日表現。

美銀分析師莫漢表示，川普關稅宣布前，蘋果原本計畫今年印度iPhone產量約兩千五百萬支，其中約一千萬支要供應當地市場。如果蘋果將所有在印度製造的iPhone都送到美國，大約可滿足今年美國市場需求量的百分之五十左右。

TechInsight估計，在美國售價一一○○美元的iPhone 16 Pro，目前硬體成本約五五○美元。Wedbush在最近的分析報告提到，「若消費者想買一支三五○○美元（約台幣十一點五萬元）的iPhone，就該在德州或其他州製造」。

iPhone 蘋果 關稅

延伸閱讀

韓代總統韓悳洙：不會和中國、日本聯手對抗川普關稅

打擊墨西哥販毒集團 川普政府考慮派無人機轟炸

誇南韓代總統「很棒的通話」內容曝 川普：正在等大陸電話

震後遭川普課44%關稅 緬甸成衣業：復原工作深陷困境

相關新聞

對等關稅拉高成本…筆電銷美國漲價 箭在弦上

美國總統川普對等關稅拉高電子產品成本，業界傳出筆電業品牌醞釀漲價。華碩昨（8）日發出三點聲明，表達密切關注政策與稅制變化...

關稅效應恐大漲三成 美爆iPhone搶購潮

iPhone恐大漲，消費者急搶貨。美國9日起將對蘋果的生產重鎮大規模加徵新關稅，導致蘋果股價大跌，卻帶來一項短期利多：大...

美中互不相讓…關稅戰升溫 鴻海、廣達等台廠不妙

美國總統川普稱若大陸不撤回報復計畫，將對陸製銷美產品額外課徵50%關稅，北京方面回應「奉陪到底」。由於台廠高度仰賴大陸製...

和碩董事長童子賢：川普權力再大 比不上全球消費者

川普政治談判宛如直播秀，素人政治家擺脫過往外交禮節，也不同於傳統的嚴謹談判，因此更增加了世局的複雜性。

蘋果擬增加印度製iPhone輸美

蘋果公司（Apple）傳出計畫自印度供應更多iPhone到美國，以抵銷自中國大陸供貨的高關稅成本。

廣達好威 3月合併營收創高 連三季站穩4,000億

代工大廠廣達昨（8）日公告3月合併營收，受惠AI伺服器出貨動能強勁，加上筆電出貨升溫，季底拉貨效應帶動，3月合併營收衝上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。