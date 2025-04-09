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蘋果擬增加印度製iPhone輸美
蘋果公司（Apple）傳出計畫自印度供應更多iPhone到美國，以抵銷自中國大陸供貨的高關稅成本。
道瓊社報導，知情人士說，這是短期權宜之計，蘋果仍力圖爭取美國總統川普的關稅豁免。蘋果執行長庫克在川普第一任期與中國關稅戰時，曾經成功獲得豁免。
消息來源指出，蘋果認為目前狀況太不確定，不宜因此推翻供應鏈長期投資，也就是製造中心放在中國大陸的現狀。
iPhone是蘋果招牌產品，約占蘋果一半營收。由於蘋果依賴大陸製造，投資人害怕蘋果在對等關稅上高度曝險，對等關稅宣布後三個交易日，蘋果股價崩跌百分之十九，是近廿五年來最差的三日表現。
美銀分析師莫漢表示，川普關稅宣布前，蘋果原本計畫今年印度iPhone產量約兩千五百萬支，其中約一千萬支要供應當地市場。如果蘋果將所有在印度製造的iPhone都送到美國，大約可滿足今年美國市場需求量的百分之五十左右。
TechInsight估計，在美國售價一一○○美元的iPhone 16 Pro，目前硬體成本約五五○美元。Wedbush在最近的分析報告提到，「若消費者想買一支三五○○美元（約台幣十一點五萬元）的iPhone，就該在德州或其他州製造」。
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