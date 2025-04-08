智崴公告9日起買庫藏股3,000張轉讓員工

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

智崴（5263）今（8）日公告，董事會決議通過自集中市場買回公司股票3,000張，用以轉讓予員工。

智崴預計買回時間自4月9日~6月8日，買回區間價格為60元~173元，或股價低於區間價格下限，將繼續買回。預定買回股份占公司已發行股份總數之比率4.25%，預計買回金額在1.8億元到5.19億元間。

智崴 股票

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