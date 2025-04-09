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墨國躍AI伺服器鏈避風港…台廠當地布局 步步為營
墨西哥製伺服器等產品擁美墨加協定（USMCA）護體，暫時不受關稅影響，台廠當地布局正步步為營推進，以鴻海（2317）、緯穎（6669）、英業達（2356）最為知名，鴻海更有意在墨西哥打造全球最大輝達GB200 AI伺服器生產基地。
鴻海目前主要AI伺服器生產基地包括墨西哥、美國、台灣與越南等地。由於墨西哥並不在川普對等關稅名單中，美國對墨西哥是啟動對鋼鐵、鋁和汽車產業課徵25%關稅，因此在墨國生產的AI伺服器目前仍不受影響，使鴻海在墨西哥生產壓力大減。
鴻海董事長劉揚偉去年10月宣布，考量輝達Blackwell架構AI伺服器GB200需求強勁，以及地緣政治因素等，鴻海正在墨西哥打造全球最大的GB200 AI伺服器生產基地，該廠產能「非常巨大」。墨西哥哈利斯科州（Jalisco）州長Pablo Lemus Navarro今年3月透露，鴻海在該州瓜達拉哈拉（Guadalajara）附近計劃興建的AI伺服器工廠，預計一年內完工，不受川普新關稅措施影響。
緯創集團旗下緯穎目前出貨至北美地區的伺服器約七成來自墨西哥廠，廠區位於華瑞茲市，產能囊括前段的主機板製造到後段的整機櫃組裝產線。緯穎今年2月也宣布首度前往美國設立伺服器生產據點，將在德州購置廠房。
英業達墨國產能占整體伺服器產能約35%，目前產能主要為L10（組裝與測試）及L11（整機系統組裝）。
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