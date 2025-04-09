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37億 中華電布局高軌衛星

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照
中華電信董事長簡志誠。聯合報系資料照

中華電信（2412）擴大投資衛星，昨（8）日公告將以不超過37.97億元投資同步軌道（高軌）衛星，交易對象為美國Astranis Space Technologies公司，將更完備中華電信整體高、中、低軌的多軌群星通信服務（GEO-MEO-LEO）布局

對於相關公告，中華電信指出，雙方正洽談中，將於下周對外說明。

中華電信公告，董事會通過衛星投資計畫，將投資同步軌道衛星，交易金額不超過1.15億美元（約新台幣37.97億元），交易相對人為Astranis Space Technologies。

Astranis Space成立於2015年，是一家太空新創公司，可打造小型的同步軌道衛星，部署更快，且搭載數位處理技術，針對特殊區域及客戶需求提供高速寬頻服務，2023年已發射首顆商用衛星「Arcturus」，並打入菲律賓及美國太空軍。中華電信董事長簡志誠先前預告，今年將擴大海纜及衛星投資。日前已公布攜手夥伴興建全新海底電纜系統「E2A」，昨天投資衛星，擴大網路布局。

中華電信是台灣唯一擁有高軌衛星的電信業者，近年加速衛星布局，過去與新加坡電信合資的高軌衛星ST-1，現正運行中的ST-2外，更投資接續衛星計畫ST-X，預期2027年發射。

低軌衛星部分，中華電信拿下OneWeb低軌衛星在台獨家代理權，並與亞馬遜旗下Kuiper洽談明年登台；中軌衛星則與盧森堡衛星服務商SES合作，提供中軌道（MEO）衛星通訊，已經完成高、中、低軌的多軌群星通信服務布局。

中華電信 布局

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