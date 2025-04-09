快訊

晴朗高溫上看34度 吳德榮：今深夜、周六共2波變天 慎防劇烈天氣

確認對中徵收104%關稅 美股指數由升轉跌 史指跌破5000點

廣達好威 3月合併營收創高 連三季站穩4,000億

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
廣達。聯合報系資料照
廣達。聯合報系資料照

代工大廠廣達（2382）昨（8）日公告3月合併營收，受惠AI伺服器出貨動能強勁，加上筆電出貨升溫，季底拉貨效應帶動，3月合併營收衝上1,925.47億元，再創單月新高；累計今年第1季合併營收達4,856.71億元，同締新猷，也是單季營收連續三季站穩4,000億元大關。

廣達3月合併營收月增27.9%，年增89.3%。第1季合併營收季增16.36%，年增87.56%。廣達昨天股價下跌8.81%或18.5元，收191.5元，失守200元整數關卡。

筆電出貨量方面，廣達3月筆電出貨490萬台，月增58%，年增4.25%；第1季出貨量1,080萬台，季減2.7%，優於原先預期的下滑一成，年增2.85%，優於往年同期表現。

廣達指出，3月營收衝高，主要是筆電季底拉貨效應帶動，加上隨著上游元件良率拉升，伺服器供應鏈瓶頸獲緩解，輝達GB200等AI伺服器如先前預期從第1季中開始出貨，推升營收走強，第2季出貨將持續放量，動能明顯升溫。

廣達自2018年美中貿易戰開打以來，針對伺服器與筆電等主要產品線積極打造多元生產基地，以因應客戶需求。

美國總統川普祭出對等關稅，廣達指出，關稅政策對伺服器產業需求帶來不確定性，後續生產布局如何調整，將依客戶需求彈性因應，至於會如何變化，要觀察生產基地所在國與川普政府談判的結果。

廣達先前預期，今年雲端相關業務營收比重將占七成以上，預期全年AI伺服器營收將有三位數的成長，筆電業務占比將降至20%以下，汽車電子營收維持個位數成長。不過，受對等關稅影響，廣達指出，下半年展望要觀察關稅後續變化。

廣達去年在美國市場投資12.3億美元（約新台幣404億元），目前在美國東岸與西岸都有AI伺服器產能，囊括L6（主機板組裝）至L10（伺服器組裝與測試），面對關稅議題，廣達在地布局已搶占先機。

伺服器 廣達 營收

延伸閱讀

對等關稅9日生效 零組件台廠美系客戶陷觀望…已暫停拉貨

震後遭川普課44%關稅 緬甸成衣業：復原工作深陷困境

川普關稅風暴「經濟世界大戰」 衝擊台積電及3C產業鏈

中美晶、環球晶3月業績出爐 比上月小增

相關新聞

對等關稅拉高成本…筆電銷美國漲價 箭在弦上

美國總統川普對等關稅拉高電子產品成本，業界傳出筆電業品牌醞釀漲價。華碩昨（8）日發出三點聲明，表達密切關注政策與稅制變化...

關稅效應恐大漲三成 美爆iPhone搶購潮

iPhone恐大漲，消費者急搶貨。美國9日起將對蘋果的生產重鎮大規模加徵新關稅，導致蘋果股價大跌，卻帶來一項短期利多：大...

美中互不相讓…關稅戰升溫 鴻海、廣達等台廠不妙

美國總統川普稱若大陸不撤回報復計畫，將對陸製銷美產品額外課徵50%關稅，北京方面回應「奉陪到底」。由於台廠高度仰賴大陸製...

和碩董事長童子賢：川普權力再大 比不上全球消費者

川普政治談判宛如直播秀，素人政治家擺脫過往外交禮節，也不同於傳統的嚴謹談判，因此更增加了世局的複雜性。

蘋果擬增加印度製iPhone輸美

蘋果公司（Apple）傳出計畫自印度供應更多iPhone到美國，以抵銷自中國大陸供貨的高關稅成本。

廣達好威 3月合併營收創高 連三季站穩4,000億

代工大廠廣達昨（8）日公告3月合併營收，受惠AI伺服器出貨動能強勁，加上筆電出貨升溫，季底拉貨效應帶動，3月合併營收衝上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。