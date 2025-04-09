廣達好威 3月合併營收創高 連三季站穩4,000億

代工大廠廣達（2382）昨（8）日公告3月合併營收，受惠AI伺服器出貨動能強勁，加上筆電出貨升溫，季底拉貨效應帶動，3月合併營收衝上1,925.47億元，再創單月新高；累計今年第1季合併營收達4,856.71億元，同締新猷，也是單季營收連續三季站穩4,000億元大關。

廣達3月合併營收月增27.9%，年增89.3%。第1季合併營收季增16.36%，年增87.56%。廣達昨天股價下跌8.81%或18.5元，收191.5元，失守200元整數關卡。

筆電出貨量方面，廣達3月筆電出貨490萬台，月增58%，年增4.25%；第1季出貨量1,080萬台，季減2.7%，優於原先預期的下滑一成，年增2.85%，優於往年同期表現。

廣達指出，3月營收衝高，主要是筆電季底拉貨效應帶動，加上隨著上游元件良率拉升，伺服器供應鏈瓶頸獲緩解，輝達GB200等AI伺服器如先前預期從第1季中開始出貨，推升營收走強，第2季出貨將持續放量，動能明顯升溫。

廣達自2018年美中貿易戰開打以來，針對伺服器與筆電等主要產品線積極打造多元生產基地，以因應客戶需求。

美國總統川普祭出對等關稅，廣達指出，關稅政策對伺服器產業需求帶來不確定性，後續生產布局如何調整，將依客戶需求彈性因應，至於會如何變化，要觀察生產基地所在國與川普政府談判的結果。

廣達先前預期，今年雲端相關業務營收比重將占七成以上，預期全年AI伺服器營收將有三位數的成長，筆電業務占比將降至20%以下，汽車電子營收維持個位數成長。不過，受對等關稅影響，廣達指出，下半年展望要觀察關稅後續變化。

廣達去年在美國市場投資12.3億美元（約新台幣404億元），目前在美國東岸與西岸都有AI伺服器產能，囊括L6（主機板組裝）至L10（伺服器組裝與測試），面對關稅議題，廣達在地布局已搶占先機。