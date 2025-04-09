墨國躍AI伺服器鏈避風港 緯穎、英業達將成避稅要角

市場先前憂心，美國對墨西哥築起關稅壁壘，墨國高居美國進口伺服器金額比重第一，不利AI伺服器供應鏈相關布局，惟外資深究美方對等關稅相關條文後發現，遵循美墨加協定（USMCA）的產品不受關稅影響，伺服器即豁免品項之一，使得墨國將成AI伺服器鏈關稅避風港，一掃外界先前疑慮。

台廠中，緯穎（6669）、英業達（2356）在墨西哥生產伺服器銷美比重高，占比分別為七成與35%，挾對等關稅豁免優勢，法人看好，緯穎及英業達可望成為輝達避開關稅壁壘的重要合作夥伴。

受相關消息激勵，輝達股價繼7日大漲3.5%後，8日美股早盤續揚7%，美超微（Super Micro）、戴爾、博通8日美股早盤股價也持續勁揚。

台廠墨國較深的緯穎、英業達，昨（8）日股價同步開低走高，緯穎盤中強拉，終場大漲4.46%或70元，不畏大盤重挫772點，逆勢收紅，也是千金股中唯一收漲；英業達也相對強勢，午盤後跌停打開，跌幅收斂，終場下跌4.92%、收在36.7元。

伯恩斯坦分析師雷斯根（Stacy Rasgon）認為，在墨西哥生產、包含輝達晶片的AI伺服器，可望豁免於美國總統川普的對等關稅政策之外。根據美國進口數據顯示，輝達運往美國的AI伺服器，大約六成來自墨西哥、三成來自台灣。

根據白宮規定，遵循美墨加協定（USMCA）的產品不受對等關稅影響，免關稅期限將持續，雷斯根認為，在墨西哥生產的AI伺服器也能豁免於川普對等關稅之外。

業界人士指出，目前美墨加協定持續有效，在其框架下的商品範圍包括電腦、筆電、手機、伺服器及AI伺服器，但前提是這些產品必須符合協定的原產地規則，若這些產品完全在北美生產或滿足特定區域價值含量要求，才能免關稅進入美國市場。

業界表示，墨西哥高居美國進口伺服器金額比重第一，去年占比達67.4%，雖然自台灣出貨的伺服器金額比重也大幅增加約20%，但墨西哥具鄰近美國的地緣優勢，仍為台廠就近供貨首選。

緯穎目前出貨至北美地區的伺服器約七成來自墨西哥廠，產能囊括前段的主機板製造到後段的整機櫃組裝產線。英業達墨西哥產能占整體伺服器產能約35%。



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