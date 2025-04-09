晶圓雙雄啟動年度調薪 台積4月傳調幅3%至5% 聯電預訂5月
半導體廠商逐漸進入每年例行調薪時程，晶圓代工龍頭台積電（2330）歷年都在4月調薪，聯電則預訂5月，兩家公司都將陸續公布。
對於外界傳出今年台積電例行調薪幅度在3%至5%區間，台積電昨（8）日指出，今年度調薪作業將照常辦理，但目前並無調薪幅度的相關資訊可提供，相關訊息請依公司公布為準。
半導體廠商歷年都有按照員工績效等進行調薪計畫，台積電曾於2021年結構性調薪，當時固定薪酬調高20%、2022年則為5%至10%，2023年則在5%以內，2024年的例行性調薪與往年相當，約3％至5％。至於個人調薪幅度方面，則是依據個人績效、年資、職等條件而定。今年則尚未公布例行調薪的幅度。
聯電方面，歷年來都在5月進行調薪，對於外界關注今年的調薪幅度，聯電昨天重申，調薪參考公司獲利及同業競爭而定。2024年時，聯電人資單位曾透露，該年度調幅約在3%至5%，與同業調幅相近。
台積電先前更新ESG電子報，2023年度永續報告書上線，依最新永續報告書資訊，在薪酬與福利方面，該年度員工薪酬中位數達250萬元，有七成員工參與員工購股計畫。
台積電永續報告書揭露，台灣廠區各年度獎勵方案分二年實施，「員工現金獎金」當年度每季發放，給予員工適時獎勵；「員工現金酬勞」次年度發放，鼓勵員工長期服務及持續貢獻。海外廠區獎酬方案則視當地市場、國情，分別提供年度現金獎金或一至三年的長期激勵獎金計畫。
2023年度台積電全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約250萬元。2022年時台積電全球員工總體薪酬（不含退休金及福利）中位數約233萬元。
台積電永續報告書揭露是自2022年起公布，台積電及其100%持股子公司所有正職員工皆可參與「全球員工購股計畫」，由公司提供15%購股補助，鼓勵員工購買。
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