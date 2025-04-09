快訊

晴朗高溫上看34度 吳德榮：今深夜、周六共2波變天 慎防劇烈天氣

確認對中徵收104%關稅 美股指數由升轉跌 史指跌破5000點

美中互不相讓…關稅戰升溫 鴻海、廣達等台廠不妙

經濟日報／ 記者林薏茹吳凱中蕭君暉宋健生／綜合報導
美國總統川普稱若大陸不撤回報復計畫，將對陸製銷美產品額外課徵50%關稅，北京方面回應「奉陪到底」。（美聯社）
美國總統川普稱若大陸不撤回報復計畫，將對陸製銷美產品額外課徵50%關稅，北京方面回應「奉陪到底」。（美聯社）

美國總統川普稱若大陸不撤回報復計畫，將對陸製銷美產品額外課徵50%關稅，北京方面回應「奉陪到底」。由於台廠高度仰賴大陸製造產品銷美，美中兩強互不相讓，關稅戰戰火升溫，相關台商私下坦言「很不妙」，筆電鏈、蘋果iPhone／MacBook代工、消費性電子商、製鞋廠成為海嘯第一排。

業界指出，筆電、蘋果硬體、消費性電子、製鞋業均高度仰賴大陸生產，相關產品銷美比重高，美中兩頭巨獅爭鬥，相關台廠「很受傷」。其中，科技業的筆電、蘋果硬體、消費性電子產值相對大，鴻海（2317）、和碩（4938）、廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）等台灣代工廠都將受影響。

鴻海昨（8）日未回應川普揚言要對大陸再課徵50%關稅的議題。外資認為，大陸仍是鴻海全球最大生產基地，尤其鴻海集團營收來源最大產品iPhone，外界預估仍有85%到90%是在大陸製造，iPhone大陸最大生產基地位在鄭州，另外，深圳也有部分產能，若美方對大陸增課50%關稅，對陸製iPhone銷美相當不利。

至於iPad與MacBook筆電，鴻海過去主要是在大陸西部如成都生產，近年陸續轉移部分產能到越南北部。

筆電方面，毋庸置疑大陸是最大生產地。其中，廣達目前筆電產能以大陸的重慶廠及上海廠為主，仁寶大陸生產基地主要分布在昆山、南京、重慶、成都等地，昆山廠規模是所有廠區最大，去年仁寶大陸生產比重高達七成，因應地緣政治變化，仁寶加快全球布局，今年大陸生產比重目標降至五成。

緯創目前大陸產能包括筆電、液晶顯示模組（LCM）等產品，筆電主要生產基地以重慶及成都為主，大陸生產比重正隨集團全球布局而開始下降，目前約五成內。

和碩方面，昨日未回應川普相關言論。目前大陸占和碩全球產能約七成，以上海廠、蘇州廠及重慶廠為主，其中，蘇州廠鎖定消費性電子產品製造，重慶廠主攻筆電組裝。

英業達目前在大陸主要廠區為上海、重慶及南京，產能包括伺服器、車用電子與筆電，近年不斷強化非大陸產能占比，目前正在泰國建設新廠，產能將與重慶廠相當，每年可生產約2,000萬台筆電。

傳產業方面，以製鞋業壓力相對大。國內製鞋業者坦言，2018年美中貿易戰開打之後，中國大陸的製鞋產業遭到歐美圍剿，對台資廠商影響非常大，業者啟動一波大遷徙，將廠轉到東南亞的越南、印尼、柬埔寨及印度等地設廠，以分散風險，希望能降低大陸生產比重。

筆電 陸生

延伸閱讀

大陸士兵也參戰？澤倫斯基曝烏軍已俘虜2人 要求北京給解釋

美商務部長點名iPhone！盼回歸美國製造 關稅消滅大陸「人力大軍」

川普關稅風暴「經濟世界大戰」 衝擊台積電及3C產業鏈

因應美關稅戰衝擊？西班牙總理時隔7個月再訪陸 將與習近平會面

相關新聞

對等關稅拉高成本…筆電銷美國漲價 箭在弦上

美國總統川普對等關稅拉高電子產品成本，業界傳出筆電業品牌醞釀漲價。華碩昨（8）日發出三點聲明，表達密切關注政策與稅制變化...

關稅效應恐大漲三成 美爆iPhone搶購潮

iPhone恐大漲，消費者急搶貨。美國9日起將對蘋果的生產重鎮大規模加徵新關稅，導致蘋果股價大跌，卻帶來一項短期利多：大...

美中互不相讓…關稅戰升溫 鴻海、廣達等台廠不妙

美國總統川普稱若大陸不撤回報復計畫，將對陸製銷美產品額外課徵50%關稅，北京方面回應「奉陪到底」。由於台廠高度仰賴大陸製...

和碩董事長童子賢：川普權力再大 比不上全球消費者

川普政治談判宛如直播秀，素人政治家擺脫過往外交禮節，也不同於傳統的嚴謹談判，因此更增加了世局的複雜性。

蘋果擬增加印度製iPhone輸美

蘋果公司（Apple）傳出計畫自印度供應更多iPhone到美國，以抵銷自中國大陸供貨的高關稅成本。

廣達好威 3月合併營收創高 連三季站穩4,000億

代工大廠廣達昨（8）日公告3月合併營收，受惠AI伺服器出貨動能強勁，加上筆電出貨升溫，季底拉貨效應帶動，3月合併營收衝上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。