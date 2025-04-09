美中互不相讓…關稅戰升溫 鴻海、廣達等台廠不妙

美國總統川普稱若大陸不撤回報復計畫，將對陸製銷美產品額外課徵50%關稅，北京方面回應「奉陪到底」。由於台廠高度仰賴大陸製造產品銷美，美中兩強互不相讓，關稅戰戰火升溫，相關台商私下坦言「很不妙」，筆電鏈、蘋果iPhone／MacBook代工、消費性電子商、製鞋廠成為海嘯第一排。

業界指出，筆電、蘋果硬體、消費性電子、製鞋業均高度仰賴大陸生產，相關產品銷美比重高，美中兩頭巨獅爭鬥，相關台廠「很受傷」。其中，科技業的筆電、蘋果硬體、消費性電子產值相對大，鴻海（2317）、和碩（4938）、廣達（2382）、仁寶（2324）、緯創（3231）等台灣代工廠都將受影響。

鴻海昨（8）日未回應川普揚言要對大陸再課徵50%關稅的議題。外資認為，大陸仍是鴻海全球最大生產基地，尤其鴻海集團營收來源最大產品iPhone，外界預估仍有85%到90%是在大陸製造，iPhone大陸最大生產基地位在鄭州，另外，深圳也有部分產能，若美方對大陸增課50%關稅，對陸製iPhone銷美相當不利。

至於iPad與MacBook筆電，鴻海過去主要是在大陸西部如成都生產，近年陸續轉移部分產能到越南北部。

筆電方面，毋庸置疑大陸是最大生產地。其中，廣達目前筆電產能以大陸的重慶廠及上海廠為主，仁寶大陸生產基地主要分布在昆山、南京、重慶、成都等地，昆山廠規模是所有廠區最大，去年仁寶大陸生產比重高達七成，因應地緣政治變化，仁寶加快全球布局，今年大陸生產比重目標降至五成。

緯創目前大陸產能包括筆電、液晶顯示模組（LCM）等產品，筆電主要生產基地以重慶及成都為主，大陸生產比重正隨集團全球布局而開始下降，目前約五成內。

和碩方面，昨日未回應川普相關言論。目前大陸占和碩全球產能約七成，以上海廠、蘇州廠及重慶廠為主，其中，蘇州廠鎖定消費性電子產品製造，重慶廠主攻筆電組裝。

英業達目前在大陸主要廠區為上海、重慶及南京，產能包括伺服器、車用電子與筆電，近年不斷強化非大陸產能占比，目前正在泰國建設新廠，產能將與重慶廠相當，每年可生產約2,000萬台筆電。

傳產業方面，以製鞋業壓力相對大。國內製鞋業者坦言，2018年美中貿易戰開打之後，中國大陸的製鞋產業遭到歐美圍剿，對台資廠商影響非常大，業者啟動一波大遷徙，將廠轉到東南亞的越南、印尼、柬埔寨及印度等地設廠，以分散風險，希望能降低大陸生產比重。