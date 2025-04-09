集邦最新調查 下修四電子產品出貨
美國公布對等關稅政策後，又喊出含美國價值（US value）20%以上的製造品能享有豁免。集邦科技（TrendForce）最新調查，總體經濟自2024年至今尚無好轉跡象，加上新關稅政策可能引發通膨、經濟衰退，下修包含AI伺服器、一般伺服器、智慧手機和筆電等終端市場的2025年出貨量展望。
TrendForce提出兩大下修展望情境，包括基礎情境（base case）是建構於20%的美國價值傾向「屬人」、即品牌方國家別，美系品牌較易舉證，獲得整機或系統的豁免。另一個是悲觀情境（worse case），預期關稅戰隨各國祭出報復手段而升溫，美國價值將嚴格以生產地為計算依據，引發市場衰退的可能性更高。
觀察AI伺服器市場，在基礎情境下，ODM系統廠透過墨西哥再出貨給美系客戶，在USMCA協定下獲得稅務豁免。但市場變數多，例如整體政經環境不穩定可能使OEM或CSP延緩實際購置進度，將2025年AI伺服器出貨年增率微幅下修至24.5%，在悲觀情境下，出貨量年增率更縮減為18%左右。關稅造成2025年下半年本地IT設備採購預算轉趨保守，全年伺服器出貨量年增率將微幅下調為5.4%。從悲觀情境推估，年增率可能收斂至2%。
TrendForce指出，中高階智慧手機皆有機會適用美國價值的規定，但低階或入門款手機品牌可能無法避開。在基礎情境下，2025年智慧手機生產量年增幅度將下修為與前一年持平。若全球經濟表現走弱，智慧手機產量可能轉為年減5%。
PC OEM去年底開始提前出貨至美國，因應潛在關稅衝擊。TrendForce預期總體經濟的不確定性將限縮全球消費性電子產品和商用換機需求，在基礎情境下，2025年筆電ODM的出貨年增率下修為3%；若情勢朝悲觀情境發展，年增率將再縮減至2%。
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