川普對全球加徵對等關稅 品牌廠兩手策略應對

NB品牌廠應對美國總統川普最新對等關稅多決定漲價因應，但更怕漲幅太高嚇跑消費者。品牌廠兩手策略想達成平衡，一手是先拉貨、以空運緊急將筆電輸往美國、囤積庫存，另一手作法是暫停工廠出貨，先以庫存支應銷售需求。

供應鏈傳出，川普對全球加徵對等關稅，包含蘋果、惠普（HP）、聯想、台灣品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）等一線品牌近期罕見出現採用空運，在9日關稅生效前將NB緊急拉貨至美國市場囤庫存。

但空運容量有限，加上各品牌廠都採取相似行動，要在美國累積相當庫存具有很大難度，部分品牌商現在也同步停止出貨，觀察後續行動。

不具名的供應鏈指出，川普現階段對等關稅基本已經遍及所有NB生產基地，有些客戶希望先釐清美國關稅課徵方式，釐清後再採取動作，再決定輸美國產品要從哪一區域供應鏈生產，出現暫時停止出貨情況。

儘管各家廠商緊急應變，今年市況仍不樂觀，TrendForce最新調查顯示，PC OEM已從2024年第4季起提前出貨至美國，因應潛在關稅衝擊，但今年4月2日新規定公布後，在東南亞擁有成熟組裝基地的美系品牌持續出貨，非美系品牌則暫緩以觀察政策變化。預期總體經濟的不確定性將限縮全球消費性電子產品和商用換機需求。