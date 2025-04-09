蘋果擴大印度製造 鴻海動起來

美國將對約60國加徵更高的對等關稅，知情人士透露，蘋果公司（Apple）短期計劃擴大從印度供應iPhone到美國，以抵銷從中國大陸出貨的高關稅成本，同時爭取能夠贏得總統川普的關稅豁免。蘋果增加印度製造的iPhone產能，鴻海（2317）也將跟著動員起來。

印度時報之前指出，鴻海計劃2025年在印度生產2,500萬至3,000萬支iPhone，過去數月內已在印度的邦加羅爾工廠進行試產。

因應蘋果要求，鴻海4月初代印度子公司公告取得機器設備，交易金額為3,225.80萬美元（約新台幣10.73億元），交易對象為蘋果公司，目的是為了營運需求。外界推測此舉是為了蘋果在印度擴增產能。

華爾街日報報導，擴大從印度供貨美國，是短期的權宜之計，蘋果也認為目前情勢太不明朗，還不會全面顛覆以中國大陸為製造核心的長期供應鏈投資。

9日起印度將被加徵26%對等關稅，中國大陸也將被加徵34%關稅，輸美關稅稅率至少54%，北京當局計劃報復美國對等關稅，川普放話若北京不取消報復措施，將對中國大陸商品產品再加徵50%關稅，稅率達104%。

研調機構TechInsight估計，在美國售價1,100美元的iPhone 16 Pro，硬體成本約為550美元，但加計對大陸進口品加徵關稅，硬體成本將增加約300美元，改從稅率約只有大陸一半的印度進口，有助減緩衝擊。

美銀分析師莫罕表示，在川普宣布對等關稅前，蘋果原就計劃提高今年印度iPhone產量到約2,500萬支。蘋果若將所有印度製造的iPhone都送到美國，約能滿足今年美國市場需求量的50%左右。