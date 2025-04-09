快訊

晴朗高溫上看34度 吳德榮：今深夜、周六共2波變天 慎防劇烈天氣

確認對中徵收104%關稅 美股指數由升轉跌 史指跌破5000點

蘋果擴大印度製造 鴻海動起來

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者蕭君暉／台北報導

美國將對約60國加徵更高的對等關稅，知情人士透露，蘋果公司（Apple）短期計劃擴大從印度供應iPhone到美國，以抵銷從中國大陸出貨的高關稅成本，同時爭取能夠贏得總統川普的關稅豁免。蘋果增加印度製造的iPhone產能，鴻海（2317）也將跟著動員起來。

印度時報之前指出，鴻海計劃2025年在印度生產2,500萬至3,000萬支iPhone，過去數月內已在印度的邦加羅爾工廠進行試產。

因應蘋果要求，鴻海4月初代印度子公司公告取得機器設備，交易金額為3,225.80萬美元（約新台幣10.73億元），交易對象為蘋果公司，目的是為了營運需求。外界推測此舉是為了蘋果在印度擴增產能。

華爾街日報報導，擴大從印度供貨美國，是短期的權宜之計，蘋果也認為目前情勢太不明朗，還不會全面顛覆以中國大陸為製造核心的長期供應鏈投資。

9日起印度將被加徵26%對等關稅，中國大陸也將被加徵34%關稅，輸美關稅稅率至少54%，北京當局計劃報復美國對等關稅，川普放話若北京不取消報復措施，將對中國大陸商品產品再加徵50%關稅，稅率達104%。

研調機構TechInsight估計，在美國售價1,100美元的iPhone 16 Pro，硬體成本約為550美元，但加計對大陸進口品加徵關稅，硬體成本將增加約300美元，改從稅率約只有大陸一半的印度進口，有助減緩衝擊。

美銀分析師莫罕表示，在川普宣布對等關稅前，蘋果原就計劃提高今年印度iPhone產量到約2,500萬支。蘋果若將所有印度製造的iPhone都送到美國，約能滿足今年美國市場需求量的50%左右。

印度 蘋果 關稅

延伸閱讀

打擊墨西哥販毒集團 川普政府考慮派無人機轟炸

震後遭川普課44%關稅 緬甸成衣業：復原工作深陷困境

川普揮關稅大刀 美國近2兆美元企業投資承諾受威脅

關稅戰白熱化！陸祭關稅報復川普 金融時報分析「北京還有牌沒打」

相關新聞

對等關稅拉高成本…筆電銷美國漲價 箭在弦上

美國總統川普對等關稅拉高電子產品成本，業界傳出筆電業品牌醞釀漲價。華碩昨（8）日發出三點聲明，表達密切關注政策與稅制變化...

關稅效應恐大漲三成 美爆iPhone搶購潮

iPhone恐大漲，消費者急搶貨。美國9日起將對蘋果的生產重鎮大規模加徵新關稅，導致蘋果股價大跌，卻帶來一項短期利多：大...

美中互不相讓…關稅戰升溫 鴻海、廣達等台廠不妙

美國總統川普稱若大陸不撤回報復計畫，將對陸製銷美產品額外課徵50%關稅，北京方面回應「奉陪到底」。由於台廠高度仰賴大陸製...

和碩董事長童子賢：川普權力再大 比不上全球消費者

川普政治談判宛如直播秀，素人政治家擺脫過往外交禮節，也不同於傳統的嚴謹談判，因此更增加了世局的複雜性。

蘋果擬增加印度製iPhone輸美

蘋果公司（Apple）傳出計畫自印度供應更多iPhone到美國，以抵銷自中國大陸供貨的高關稅成本。

廣達好威 3月合併營收創高 連三季站穩4,000億

代工大廠廣達昨（8）日公告3月合併營收，受惠AI伺服器出貨動能強勁，加上筆電出貨升溫，季底拉貨效應帶動，3月合併營收衝上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。