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關稅效應恐大漲三成 美爆iPhone搶購潮

經濟日報／ 編譯葉亭均、國際中心／綜合外電
川普的關稅措施，可能導致iPhone價格大漲。 （美聯社）
川普的關稅措施，可能導致iPhone價格大漲。 （美聯社）

iPhone恐大漲，消費者急搶貨。美國9日起將對蘋果的生產重鎮大規模加徵新關稅，導致蘋果股價大跌，卻帶來一項短期利多：大批消費者急忙趕在價格上漲前，到蘋果零售店搶購iPhone。

分析師估算，美國9日起對「亞洲工廠」大規模課徵新關稅，將帶動科技硬體價格上漲，iPhone等高階智慧手機價格最多將漲26%，電腦價格最多看漲35%，伺服器與網通設備最多也可能漲31%。

瑞銀（UBS）則估算，對等關稅可能促使蘋果調漲美國市場的最高階iPhone 16 Pro Max機型價格，最多調漲350美元，漲幅逼近三成。iPhone 16 Pro Max目前美國零售價為1,199美元。

全美各地蘋果門市的員工表示，直營店上周末擠滿顧客，因為許多消費者擔心，若關稅措施生效，iPhone價格將大漲。Rosenblatt證券公司先前估計，若蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的售價可能大漲三成達到近2,300美元（約新台幣76,000元）。

蘋果一位員工表示，蘋果門市幾乎被恐慌搶購手機的顧客擠爆，「幾乎每一位顧客都問我，是不是很快就要漲價了」。員工表示，儘管門市未必會出現像iPhone新機上市的大排長龍場面，但現場氣氛宛如節日季購物高峰期，「大家都是一窩蜂地湧進來，帶著焦慮不斷詢問」。

這股搶購熱潮助長了買氣。一位知情人士透露，至少在一些門市，上個周末的銷量超過往年水準。蘋果發言人不願置評。

這波銷售激增有望提振蘋果的本季業績。由於公司目前售出的多為此前已備好的庫存，關稅的影響預期要到下一季度才會真正顯現。

蘋果將在5月1日公布財報，屆時執行長庫克和財務長帕雷克（Kevan Parekh）可能談到關稅的影響。蘋果已經採取許多行動因應關稅，包括增加庫存，還傳出打算把更多iPhone的製造移往印度，因為印度預定遭美課徵的對等關稅稅率比中國大陸低。

瑞銀也預測，蘋果可能提高iPhone 16 Pro售價120美元，若這款手機主要是在印度製造。瑞銀分析師甘特里（Sundeep Gantori）指出，根據瑞銀在公司層面進行得確認，蘋果將和供應商商談的成本增加安排、以及能轉嫁給消費者的程度，仍有高度不確定性。

蘋果也可能採取一些措施來避免漲價，例如要求供應商吸收成本、使供應商利潤縮水。蘋果目前最新的旗艦款iPhone售價從999美元起跳，2017年來就維持這樣的價格水準。

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