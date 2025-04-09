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對等關稅拉高成本…筆電銷美國漲價 箭在弦上

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
美國總統川普對等關稅拉高電子產品成本，業界傳出筆電業品牌醞釀漲價。美聯社
美國總統川普對等關稅拉高電子產品成本，業界傳出筆電業品牌醞釀漲價。美聯社

美國總統川普對等關稅拉高電子產品成本，業界傳出筆電業品牌醞釀漲價。華碩（2357）昨（8）日發出三點聲明，表達密切關注政策與稅制變化，動態調整各項營運要素，「如庫存管理、供應鏈配置與定價策略」，市場認為銷往美國產品漲價已箭在弦上。

川普對中國大陸輸美產品課徵對等關稅34%，加計先前的20%稅率，總稅率高達54%，電腦代工廠在東南亞主要基地越南、泰國，也被分別課徵46%與36%的高關稅。9日正式實施後，全球輸往美國筆電關稅至少新增三成起跳，品牌商不得不考慮漲價可能性。

華碩發出三點聲明，強調密切關注稅制變化，將動態調整各項營運要素，如庫存管理、供應鏈配置與定價策略，以維持營運韌性與相對競爭優勢。

其次，因美國市場占華碩營收比重約為low-teens（11%至13%） 至mid-teens（11%至13%），華碩已因應稅制法規的不確定性，提前進行合理範圍的策略性備貨。

華碩也表示，作為電競筆電與顯示卡主要品牌廠，從全球市場角度觀察，繪圖晶片新平台需求穩健，將優先出貨至需求尚未滿足的市場。

宏碁表示不回應臆測，與客戶及供應鏈密切合作，考量需求、市場競爭與產品陣容，採取必要措施。

宏碁、華碩絕口不提漲價，雙A自去年底開始在美國累積庫存，以應對關稅議題。但通路業者預計，相關備貨量無法支應下半年旺季需求，在先前累積的庫存銷售一空後，後續在美銷售的PC百分百會漲價。川普今年初宣布將針對大陸製產品銷往美國加稅時，宏碁董事長陳俊聖當時指出，將依照進口時程，規劃對受關稅影響的產品漲價10%。

根據研調機構Canalys數據顯示，美國市場2024年PC前五大品牌依據為惠普（HP）、戴爾（DELL）、聯想、蘋果及宏碁，宏碁出貨量為426萬台、年增15.1%，市占率為6.3%。

目前美國仍為宏碁單一最大市場，宏碁雖未單獨列出美國業績占營收比重，但根據宏碁先前財報顯示，2024年宏碁美洲營收比重達25.5%，美國是美洲地區最大業績來源。

宏碁 美國

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