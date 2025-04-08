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史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提1兆美元國防預算案

對等關稅9日生效 電腦品牌代工廠提前出貨因應

中央社／ 台北8日電

美國總統川普2日宣布各國對等關稅稅率，台灣電腦及零附件等對美出口大宗貨品首當其衝。由於台灣、中國、日本和歐盟等高稅率將自9日起生效，電腦品牌及代工廠多半提前出貨，或透過墨西哥組裝出貨美國的方式來因應。

川普4月2日公布對個別國家徵收17%至49%對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，鋼鐵、藥物與半導體等項目暫時可豁免。觀察美國主要貿易國，分別對中國、歐盟、日本等進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣稅率則是32%。

美國對等關稅自4月5日凌晨零時1分（台灣時間5日中午12時1分）起實施「基準」10%關稅；而對台灣、中國、日本和歐盟等貿易夥伴徵收的更高稅率自4月9日凌晨零時1分（台灣時間9日中午12時1分）起生效。

根據今年2月出口最新統計顯示，台灣對美國出口117.7億美元，年增65.6%，其中自動資料處理機（電腦）及其附屬單元出口排名第1，出口額達68.38億美元，占比高達58.1%；其次為電腦零附件等產品，出口額為6.49億美元，占比5.5%。

以出口美國金額占比最高的電腦相關產品來看，品牌商及代工廠多半採提前出貨，或透過墨西哥組裝的方式出貨美國來因應。

品牌廠華碩表示，美國市場占華碩營收比重約為low-teens（11%至13%）至mid-teens（14%至16%），為因應稅制法規的不確定性，已提前進行合理範圍的策略性備貨。華碩密切關注政策與稅制變化，動態調整各項營運要素例如庫存管理、供應鏈配置與定價策略，以維持營運韌性與相對競爭優勢。

研華則強調，出貨到美國市場的產品主要在台灣生產，美國客戶有要求少量產品改用空運，兩天前已運往美國，但量不算大。由於部分美國客戶購買研華產品後，再轉售到其他國家，研華正與客戶討論不運送到美國的出貨方式，避免受關稅影響。

代工組裝廠方面，緯創指出，墨西哥生產通用型伺服器、AI伺服器、資料中心相關產品，目前出貨到美國的產品並未在中國生產，各項產品都沒有暫緩或停止出貨，按照計畫繼續進行。在墨西哥和美國會加大建廠與擴產力道，整體投資規劃沒有改變。

廣達則表示，現階段有很多不確定性，客戶需要沙盤推演各種可能，等到各國與川普談判後確定稅率，才知道遷廠是否具有足夠效益，目前筆電和AI伺服器等產品都按照原本計畫出貨。

英業達表示，以前只有伺服器和筆電的部分客戶採用符合「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）的出貨方式，在墨西哥組裝產品後運往美國；現在已向更多客戶提案，調整生產模式以符合USMCA，但客戶仍在觀望關稅後續發展，尚未做出決定。

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